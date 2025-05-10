檢調大動作搜查　台中罷綠團體坦言有壓力

中評社台北5月10日電／台中6藍委2綠委罷免進入二階，罷免綠委蔡其昌、何欣純的公民團體“拔菜行動”、“不純下架”今天持續連署收件，但面對檢調搜查，罷團志工們坦言有壓力，但仍會堅持連署行動。另，罷免藍委楊瓊瓔“中三拒瓔”、罷免王鴻薇罷團“山除薇害”今天聯合前往台中市大雅市場掃街；楊瓊瓔則表示，平常心看待，也呼籲支持者勇敢站出來。



中時新聞網報導，罷綠委蔡其昌、何欣純的公民團體“拔菜行動”、“不純下架”，今天也持續發起連署。2罷綠團體志工表示，面對藍營多個地方黨部因為罷免都被搜索，確實讓許多志工感到憂心與沉重，影響了他們的情緒與士氣。



罷綠團體指出，目前罷蔡、何進入二階，因近日檢調大動作搜查，讓志工與支持者們人心惶惶，因此連署份數暫時蓋牌不對外發表，在6月6日送件截止前，會堅持連署行動，力求達到安全門檻，不願讓正義與民意因此停滯，同時無論如何始終希望司法應秉持公平、公正、公開的原則來辦理案件。



另，“中三拒瓔”罷團今天前往大雅掃街，罷藍團體表示，罷免楊瓊瓔二階連署雖然在本月6日送件，但收件數距離安全門檻還差7000份，必須繼續衝刺收件，今天“山除薇害”罷團志工來台中支援，希望罷免不適任“立委”。



“山除薇害”罷團指出，在罷免王鴻薇達到收件安全門檻後，便希望投入自身經驗和資源支援其他罷團，非常願意去到較為艱困的地區提供資源。今天支援“中三拒瓔”後，明天繼續支援苗栗罷團。



對於罷團掃街，楊瓊瓔不受影響，也偕同多位市議員前往后里、潭子等傳統市場，發送5000束康乃馨，慰勞長年來為家庭付出的媽媽們。楊瓊瓔說，她尊重公民權益，對於罷免她平常心看待，但面對惡罷她希望支持者勇於站出來，共同抵抗惡罷。