2025年兩岸關係研討會上海開幕

2025年兩岸關係研討會10日在上海開幕（中評社 海涵攝） 中評社上海5月11日電（記者 海涵）以“中國式現代化與兩岸同胞福祉”為主題的2025年兩岸關係研討會10日在上海開幕。來自海峽兩岸的有關人士和專家學者160餘人，參加這一為期兩天的兩岸重要學術交流活動。



中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明在研討會致辭表示，中國式現代化是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的現代化，兩岸同胞都是參與者、推動者、獲益者，理應鑄牢中華民族共同體意識，同心共創民族復興美好未來。在推進中國式現代化的過程中，我們有底氣應對各種風險挑戰，有條件保障兩岸同胞共同福祉，有能力挫敗“台獨”分裂圖謀和外部勢力干涉，有信心完成祖國統一大業和實現中華民族偉大復興。希望台灣同胞看清台灣前途和自身利益所在，把握歷史大勢，秉持民族大義，與大陸同胞攜手推進祖國統一和民族復興。



上海市委常委陳通致辭表示，上海在推進中國式現代化中發揮著龍頭帶動和示範引領作用，所取得的巨大成就為廣大台胞、台商、台青來滬交流和發展創造了有利條件。上海市將持續用心用情用力為台胞台企辦實事、做好事、解難事，拿出更多實打實的政策舉措，團結台灣同胞共同守護中華民族共同家園，攜手共創中華民族綿長福祉。



統一聯盟黨榮譽主席戚嘉林致辭表示，兩岸學者專家齊聚一堂，從中國式現代化的歷史視野共同探討台灣未來與兩岸願景，深具時代意義。他說，回首近代，中國現代化走過的歷史就是兩岸命運與共的歷史。中國式現代化與兩岸同胞福祉緊密相連，未來工業化強國的紅利一定會擴大兩岸交流，惠及台灣。台灣銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌致辭表示，中國式現代化是兼容並包、獨立自主的現代化，並且是在中華文化深厚基礎上發展起來、面向未來的現代化。兩岸精英可以共同探討中國式現代化的理論化、哲學化，探討人類的未來發展以及AI時代與中華文化的倫理關係，在此過程中自然而然會出現兩岸融合發展的契機。中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲作主旨演講，就中國式現代化的內涵、目標、特徵等予以詳細介紹。



兩岸專家學者在大會發言中表示，大陸經濟基礎穩、韌性強、潛能大、優勢多，具備長期向好的基本趨勢，完全有能力、有底氣應對各種風險挑戰，實現中華民族偉大復興。兩岸同胞都是中國人，要為民族復興、國家統一共同打拼。賴清德上台以來，不斷進行謀“獨”挑釁，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞利益福祉。兩岸同胞要堅決反對“台獨”分裂，大力推動兩岸交流合作，不斷增進同胞利益福祉，守護、建設好共同家園。



研討會由海峽兩岸關係研究中心主辦，上海海峽兩岸研究會承辦。與會專家學者圍繞“擴大交流合作與守護共同家園”“台灣未來與兩岸願景”“‘台獨史觀’謬論”等議題進行深入研討。

