仇開明：中國式現代化造福兩岸同胞

中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明（中評社 海涵攝） 中評社上海5月11日電（記者 海涵）中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明5月10日在2025年兩岸關係研討會上指出，在推進中國式現代化的過程中，我們有底氣應對各種風險挑戰，有條件保障兩岸同胞共同福祉，有能力挫敗“台獨”分裂圖謀和外部勢力干涉，有信心完成祖國統一大業和實現中華民族偉大復興。希望台灣同胞看清台灣前途和自身利益所在，把握歷史大勢，秉持民族大義，與大陸同胞攜手推進祖國統一和民族復興。



由海峽兩岸關係研究中心主辦、上海海峽兩岸研究會承辦的2025年兩岸關係研討會5月10日至11日在上海舉行，主題為“中國式現代化與兩岸同胞福祉”。來自海峽兩岸的有關人士和專家學者160餘人圍繞“擴大交流合作與守護共同家園”、“台灣未來與兩岸願景”、“‘台獨史觀’謬論”等議題進行深入研討。



仇開明在開幕式上致辭表示，本次活動以“中國式現代化與兩岸同胞福祉”為主題，緊扣當前時代態勢、符合兩岸殷切希望。中國式現代化是包括台灣同胞在內的全體中華兒女的現代化，是強國建設、民族復興的康莊大道。中國式現代化承載著兩岸同胞對美好生活的向往和對和平發展的期待，是惠及兩岸造福同胞的幸福之門。



“第一，我們有底氣應對各種挑戰。”仇開明說，習近平總書記強調，集中精力辦好自己的事，是我們應對各種風險挑戰的關鍵。最近美國貿然對全世界發起關稅戰，違反經濟規律、違背市場原則、損害多邊貿易體系，對此我們堅決予以對等反制，打出了一系列組合拳，取得了良好的效果，得到了包括台灣同胞在內的海內外廣泛稱讚。



仇開明表示，事實證明，中國人民不惹事也不怕事。我們集中精力辦大事的制度優勢、發展和安全並重的治理方式、超大的市場規模、完備的工業體系、體系化的應對能力，確保了我們在任何困難和風險面前都能夠保持充分的底氣和定力。只要我們堅定不移辦好自己的事，以中國式現代化建設的確定性應對外部環境變化的不確定性，大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大和長期向好的基本趨勢就不會因一時風浪而改變，祖國大陸始終是台胞台企的堅強後盾。



“第二，我們有條件保障同胞福祉。”仇開明指出，實現兩岸同胞對美好生活的向往，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上美好的日子，是中國式現代化的題中之義，是大陸發展兩岸關係的出發點和落腳點。台胞台企在大陸投資興業發展事業30餘年，始終與祖國大陸脈動相連，風雨同舟，共同見證了改革開放的巨大成就，共同書寫了互利雙贏的亮麗篇章。