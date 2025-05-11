兩岸學者談中國式現代化與兩岸關係發展

2025年兩岸關係研討會10日在上海開幕（中評社 海涵攝） 中評社上海5月11日電（記者 海涵）2025年兩岸關係研討會10日在上海開幕，與會兩岸學者圍繞“中國式現代化與兩岸同胞福祉”這一主題展開討論。與會學者普遍表示，中國式現代化與兩岸同胞福祉緊密相連。祖國好，台灣才能好，台灣的前途在於中華民族偉大復興。兩岸同胞應該共享中國式現代化機遇，共同參與到民族復興進程中來。



南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢表示，在中國式現代化機遇下，兩岸同胞過得好、各領域融合發展、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業、共創民族綿長福祉、共享民族偉大復興，正是世界百年之大變局下守護兩岸共同家園、特別是台灣未來光明前景的正確方向。因此，兩岸同胞應該在當前全球政經情勢混亂，台海風雲變幻莫測時，把握中國式現代化機遇，攜手守護生活更加美好的兩岸共同家園。



黃清賢認為，雖然台灣政局、兩岸政策、國際環境，可能為台海帶來滔天大浪的風險，但是只要能盤活兩岸交流合作的存量，做優兩岸融合發展的增量，提升兩岸和平發展的質量，高效率與高效能的進行兩岸治理，兩岸共享中國式現代化機遇，守護兩岸共同家園，讓兩岸中國人有機會共創民族復興偉業，更為全世界提供解決兩岸矛盾的中國智慧、中國方案、中國力量。

