中評關注：中美學者評估特朗普“百日新政”

由澳門區域與戰略研究中心主辦的“特朗普百日新政評估”論壇10日舉行（視頻會議截圖） 中評社香港5月11日電（記者 盧哲）由澳門區域與戰略研究中心主辦的“特朗普百日新政評估”論壇10日舉行。來自中國及美國的專家學者“雲聚首”，通過線上會議的形式就特朗普上任百日以來的內政外交及其影響進行了分析探討。



澳門區域與戰略研究中心主任王建偉表示，美國總統特朗普上任三個月以來，對整個世界帶來了非常巨大的衝擊，它不單單是對美國的內政外交帶來了很大的衝擊，對整個世界的地緣政治、地緣經濟的格局也正在產生非常重大的影響。此次論壇邀請中國內地和北美在一線研究中美關係的專家學者，探討特朗普上台後的內政外交主要的目標及呈現的新特點，分析其對中美關係的影響、對整個世界的政治經濟格局的影響。



南京大學國際關係學院院長朱鋒分享了對特朗普上任100天美國內政外交驅動力的分析。他認為，特朗普代表了共和黨右翼極端保守主義，其政治目標是讓美國在科技革命時代保持實力、財富和金融資本運營能力的最高水平。



朱鋒認為，特朗普執政團隊有三個特點：一是以特朗普為中心，可以說其團隊在很大程度上變成了美國建國以來難得一見、具有強烈的專制主義特色的政策團隊。二是團隊專業才能和政府經歷薄弱甚至稀缺，因此執政百天出現了一系列問題。三是作為商人的實用主義以及作為美國利益的中心主義，這兩者之間如何去平衡？所以其一系列的政策的搖擺度在很大程度上也反映了他的執政風格不是簡單的，是在政策的實踐過程中有互動的過程，然後決定了政策變化。



朱鋒認為，特朗普這100天總體是成功的。在美國三權分立的政治和權力體制中，特朗普政策亂象的爭議性是前所未有的，但他的個人權威性不僅沒有受到根本的制約，反而在進一步上升。這意味著，特朗普的政策儘管有爭議性，但它會不斷延續，甚至會達到新的高度。朱鋒說，從另一角度來說，不僅是民主黨對特朗普的制約力在下降，同時美國的司法和立法兩方面對特朗普的現有政策和行為的約束力雖然存在，但並沒有起到實質性的作用。



朱鋒表示，現在特朗普的對華政策還需要高度的關注，雖然並非已形成了清晰的對華政策，但特朗普第二任期的對華政策有一些非常明確的做法：一方面要對中國繼續全面的戰略打壓，但另外一方面管控爭議，避免實質性的衝突，這個意識很明顯。“所以去年特朗普競選到今年執政，在台灣問題上，其言論確實是很有限。”



中國社會科學院《當代美國評論》編輯部主任劉衛東表示，特朗普的第二任期與第一任期相比更加具有顛覆性，可能是其希望在“蜜月期”大展宏圖，因此大刀闊斧地開展了史無前例的所謂“革命”，超出了很多人的預料。



劉衛東認為，特朗普的政策是以內政為主、內政外交雙管齊下。“目前特朗普‘攘外必先安內’的理念還是比較明確，外交還是服務於內政。”目前的最引人矚目的關稅戰實際上也主要是從美國國內政治的角度來考慮。劉衛東說，特朗普政策目標堅定，手段多變，但實際上有一種“探底”的意思。“他的目標就是讓美國再次偉大，但實際上就是讓美國要占更多的便宜。他的這個視野比較窄，比較局限，他就是想純粹的獲利，在這個方面表現非常的典型。”劉衛東認為，特朗普“百日新策”是“只破不立”，目前沒有明確的導向，“試探著往前走”。