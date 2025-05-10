調查顯示超六成美國小企業對美經濟狀況感悲觀

中評社北京5月10日電／據央視新聞：美國新一屆政府上台後，推出一系列規模大、範圍廣、破壞性強的關稅政策，引發國際社會和美國各界廣泛批評。



美國媒體9日發布的一份調查顯示，大多數美國小企業對美經濟狀況感到悲觀，同時擔憂關稅政策對自己的業務造成負面影響。



美國消費者新聞與商業頻道9日表示，在消費者、公司董事會和華爾街眼中，隨著美國新政府上台，人們對經濟的樂觀情緒迅速消退，因為圍繞關稅影響和潛在經濟衰退的不確定性越來越大。



美國消費者新聞與商業頻道發布的針對美國小企業的調查顯示，僅有30%的小企業主認為當前經濟狀況優秀或良好，70%的小企業主認為當前的經濟狀況一般或者差勁。70%的小企業主認為美國正在走向經濟衰退。



51%的小企業主表示，他們預計貿易政策的變化將在未來的12個月對他們的業務產生負面影響。有66%的小企業主認為他們已經受到或預計會受到關稅政策的影響。



此外，貿易政策的不確定性給小企業主帶來了更大的財務壓力，無論是對他們的企業還是對他們個人。60%的小企業主表示，他們最近對企業的財務狀況感到非常或有些壓力。同時有63%的小企業主表示，他們對自己的財務狀況感到非常或有些壓力。通貨膨脹和關稅是造成這種壓力的主要因素。

