中評現場：東江水供港60週年大型藝術展覽

現場水滴藝術裝置（中評社 段曉魯攝） 中評社香港5月11日電（記者 段曉魯）東江水供港60周年“舞動水滴展”最大水滴藝術裝置開幕儀式昨日在港舉辦。主禮嘉賓包括香港特區發展局局長甯漢豪、發展局常任秘書長劉俊傑、署理水務署署長陳志遠及創作該藝術裝置的國際著名藝術家馬興文。



甯漢豪表示，舞動水滴展是紀念祖國在六十年前開始為香港供應東江水，令我們不需要再受制水之苦，我們有足夠用水去照顧生活、工作和經濟發展的需要。看見一滴滴水，希望大家會思念起東江水，這些水滴是參考不倒翁的設計，其實是提醒我們，香港人有一份堅毅的精神，我們面對困難，不會跌倒。



甯漢豪亦表示，希望市民在經過水滴展“打卡”時，真的有一個很深刻的印記，東江水、國家對我們的關愛。這個展覽會直至6月中，亦希望大家與家人和朋友來這裡，在這麼美麗的維港海濱欣賞一下這個水滴，記得祖國對我們的關愛。



“舞動水滴展”為紀念及慶祝東江水供港六十周年一系列宣傳項目之一，核心展品《舞動的水滴》為全球最大的水滴藝術裝置。展覽旨在培養市民親水文化，營造社會共融氣氛，彰顯祖國對香港的持續關懷與支持。此展覽由發展局及水務署策劃，獲小龍馬慈善基金會全力支持。入場費用全免，歡迎市民踴躍參觀。



據瞭解，“舞動水滴展”的核心展品《舞動的水滴》，由著名國際藝術家馬興文創作，以水滴為核心元素，象徵水的包容與生命力。這些裝置曾在威尼斯、羅馬、上海、杭州、杜拜等地展出，掀起了廣泛的文化共鳴。是次展覽展出高達28.8米的巨型水滴雕塑，為全球最大的水滴藝術裝置。28.8米的水滴和18.8米的水滴，兩者輝映，寓意著團結與共融。展覽亦包括數百個不倒翁小水滴裝置，每一點小水滴代表不同區域兒童的參與，象徵多元文化與包容精神。