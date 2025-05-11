快評：上海兩岸關係研討會釋出重要訊息

中評社快評/由海峽兩岸關係研究中心主辦、上海海峽兩岸研究會承辦的2025年兩岸關係研討會在上海開幕，來自海峽兩岸的有關人士和專家學者160餘人參加這一為期兩天的兩岸重要學術交流活動，中共中央台辦、國務院台辦副主任仇開明出席會議並致辭。與會專家學者圍繞“擴大交流合作與守護共同家園”“台灣未來與兩岸願景”等議題深入研討，釋出幾個重要訊息：



第一，兩岸同胞應該在當前全球政經情勢混亂、台海局勢嚴峻的當下，把握好中國式現代化機遇，守護好兩岸共同家園。仇開明強調，大陸在推進中國式現代化的過程中，有底氣應對各種風險挑戰，有條件保障兩岸同胞共同福祉，有能力挫敗“台獨”分裂圖謀和外部勢力干涉，有信心完成祖國統一大業和實現中華民族偉大復興。



第二，在兩岸關係面臨困境的當下，大陸會持續推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，不斷增進同胞利益福祉，包括要為廣大台胞、台商、台青到大陸交流和發展創造更好的條件等，大陸始終是台胞台企的堅強後盾。



第三，面對台灣執政當局稱大陸為“境外敵對勢力”，仇開明在會上表示，兩岸同胞是家人，不是外人，更不是敵人，大陸會繼續尊重關愛照顧兩岸同胞，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，呼應同胞的需求，照顧同胞的關切，為台胞台企融入新發展格局、實現高質量發展提供更多的保障。



第四，在追求中國式現代化過程中，台灣同胞不能缺席，更不能成為中華民族偉大復興的“耗材”；大陸的發展不是台灣的威脅，而是機遇。



第五，大陸始終掌握兩岸關係發展的主導權主動權，台灣問題將在中國式現代化過程中得到解決。

