中美高層週六會談十小時 特朗普稱巨大進展

何立峰與貝森特10日在日內瓦會談 紐時和記者團照片 中評社華盛頓5月10日電（記者 餘東暉）舉世關注的中美高層會談周六在瑞士日內瓦進行了長達十個小時的會談，當天會談已經結束。雙方的會談將於周日繼續進行。特朗普美東時間10日晚間宣稱，會談“取得了巨大進展”。



路透社透露，美國財政部長貝森特與中國國務院副總理何立峰周六在瑞士舉行了超過10個小時的會談，美國貿易代表格裡爾也參加了會談。到美東時間傍晚為止，尚不清楚會談是否取得了任何進展。此次會談可能有助於穩定受美中僵局影響的全球市場，但會談一直處於保密狀態，雙方在會談結束後均未對媒體發表評論。



特朗普美東時間10日晚間7點12分在其社交平台發出帖子：“今天在瑞士與中國舉行了一次非常好的會談。雙方討論了許多議題，達成了許多共識。雙方以友好且建設性的方式就完全重啓進行了談判。我們希望看到中國對美國企業開放，這符合中美兩國的共同利益。取得了巨大進展！”



貝森特上周接受福克斯新聞台採訪時稱 ，初步討論的重點可能是“緩和緊張局勢，而非達成重大貿易協議”。這位財政部長聲稱，美國和中國擁有“共同利益”，美國不想“脫鈎”，兩國上個月互加的高額關稅“不可持續”。