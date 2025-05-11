盧秀燕傳這關鍵時間點有望表態選國民黨主席

中評社台北5月11日電／檢調偵辦罷免綠委涉死亡連署案，史無前例開搜藍營各地黨部，羈押包括黃呂錦茹在內等多位縣市操盤手，外界憂心國民黨恐有滅黨之危。但一名藍營重要人士認為“失之東隅，收之桑榆”，還透露檢調小案大辦，卻意外替陷入僵持的國民黨主席之爭帶來“解套”契機，台中市長盧秀燕不排除在罷藍投票前，舉“全黨危急存亡”大旗，表態選黨主席，激勵支持者背水一戰。



日前藍營宣布“426大遊行”25萬人上街，然而其氣勢顯然對檢調搜索羈押、嚴辦國民黨的影響有限，進而化國民黨支持者同仇敵愾，並意外讓黨主席的選戰瓶頸出現契機，藍營內部評估只要黨權更不傷組織團結，罷免將走上政黨對決之路，有助藍委驚險脫困。



根據《中時新聞網》報導，一名藍營重量人士分析，台中市黨部2日被中檢大舉搜索、羈押，盧秀燕第一時間選擇緘默，隔天呼籲“賴政府”與其用“國家”司法打壓，不如好好打擊詐騙，綠委沈伯洋雖然反唇相譏，宣稱辦國民黨發動罷免涉及偽造文書就是“打詐”，不少民眾卻也解讀沈“偷換概念”欲轉移民眾對政府打詐不力的反彈，同時也印證盧每一步都被綠營持續鎖定。



盧秀燕一直被外界視為是接任國民黨黨主席與2028的藍營“總統”候選人，中市黨部卻遭檢調搜索，盧卻堅持民生問題為優先，不改其發言溫良恭儉發言風格，符合盧“求穩”作風，卻與藍營內部近期高漲“主戰風”有別。



被視為盧嫡系的國民黨“立委”黃健豪語露玄機地表示，“立院”本會期未結束，藍委仍忙問政，全黨還得面對大罷免，以及司法系統搜索羈押，目前談主席選舉還太早，但只要盧有參選主席意願，國民黨會有處理機制。