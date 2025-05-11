美媒：美對華“脫鈎”代價將比預期更糟

中評社香港5月11日電／美國《華盛頓郵報》日前發表題為《覺得與中國的貿易戰現在已經夠糟了嗎？那就等著瞧吧》的文章指出，美國政府對中國採取的關稅政策是“先開槍，後思考”，美國與中國“脫鈎”的代價將是經濟下滑、社會混亂，甚至更糟糕。新華社摘要該文章如下：



美國似乎已經與全球第二大經濟體中國展開了一場貿易戰。兩國經濟總量占全球的近45%，貿易總額占全球20%以上。美國幾乎是在缺乏充分計劃和深思熟慮的情況下，挑起這場戰爭。



美國進口的智能手機和電腦顯示器中有超過80%和78%來自中國。在接下來的幾個月裡，美國能找到新的供應商嗎？與此同時，中國從美國進口大量的石油、天然氣、大豆和豬肉，卻可以輕易地從其他國家購買。



減少兩國經濟聯繫真的能降低戰略風險嗎？首先，兩國經濟的“脫鈎”會讓美國變得更窮。牛津經濟研究院預測，美國的國內生產總值（GDP）可能因對華加征關稅比原本下降1.4個百分點，意味著每年數千億美元的財富損失。此外，隨著企業調整供應鏈，通貨膨脹隨之而來；專業化程度下降導致生產力損失；被破壞的創新生態系統導致更高的機會成本。



任何美方行動都會引發中方反應。以技術為例，儘管美方限制中方獲得尖端芯片，但這樣做是否有效呢？在芯片製造和人工智能領域，中國企業如華為和深度求索（DeepSeek）似乎能夠生產接近尖端的技術成果，而成本還遠低於美國。



如果美國和中國之間幾乎沒有經濟關係，那麼世界會是什麼樣子？讓兩國在經濟上深度交織——進行貿易、投資和互動——是一種可以緩和衝突的力量。從歷史上看，制裁、關稅、“脫鈎”和孤立，從來不會帶來繁榮。