烏克蘭12日起實施至少30天全面無條件停火

中評社北京5月11日電／烏克蘭外交部長瑟比加10日下午在社交媒體發文說，烏方準備自12日起實施至少30天的全面無條件停火。



新華社報導，瑟比加說，烏總統澤連斯基當天在基輔同到訪的法國總統馬克龍、德國總理默茨、波蘭總理圖斯克、英國首相斯塔默舉行了“志願聯盟”峰會，隨後五國領導人就俄烏停火問題與美國總統特朗普進行通話。



瑟比加還說，烏克蘭準備自12日起實施為期至少30天的“陸地、空中和海上”全面無條件停火。他表示，如果俄方同意並確保有效監督停火，那麼持久停火和建立互信的措施將為和平談判鋪平道路。



據烏克蘭國際文傳電訊社報導，馬克龍、斯塔默和默茨當天在“志願聯盟”峰會後舉行的聯合記者會上表示，俄方如果不接受停火提議，將受到制裁。馬克龍還說，俄方提出的任何關於不接受停火的“借口”將被視為欺騙之舉。30天全面無條件停火由“志願聯盟”集體提議，各國一致認為，“停火必須是無條件的”，將繼續支持烏克蘭，增強烏軍實力。



另據俄羅斯媒體報導，多位俄官方人士10日表示，已注意到英德等國領導人對俄方發出的“不停火就制裁”威脅。



俄總統新聞秘書佩斯科夫對媒體表示，“我們已經習慣了（制裁）”，俄方將把制裁的後果降到最小。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體發文說，五國領導人在討論和平問題，卻向俄方發出威脅，即要麼停火讓烏方喘息，要麼受到新制裁。“你們想想這有道理嗎？”