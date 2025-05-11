石破茂：關稅談判不會妥協於不利條件

中評社香港5月11日電／日本首相石破茂表示，日方一直要求美國取消關稅措施。



香港電台報導，石破茂在富士電視台節目，回應有關日美關稅談判的問題。對於美方對日本的對等關稅暫緩期將於7月9日屆滿，石破茂說這個是爭取談妥取得成果的大致時間，但不會因為期限將至，即使條件對日方不利亦作出妥協，必須確保國家利益。



美國日前與英國達成貿易協議，進口到美國的英國汽車，關稅由27.5%下調至10%。石破茂形容這是一種模式，但日方以零關稅為目標。