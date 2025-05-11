俄烏僵局能否在伊斯坦布爾打破？

中評社北京5月11日電／當地時間11日，俄羅斯總統普京提議，本月15日在土耳其伊斯坦布爾恢復俄烏直接談判，以實現持久和平並消除衝突根源。



央視新聞報導，此前一天，烏克蘭方面表示，準備無條件停火至少30天。俄方則回應說，會考慮停火提議。



今年以來，俄烏之間已先後實施過為期30小時和3天的兩輪臨時停火。如今，距上一次俄烏伊斯坦布爾直接談判已經過去3年，這一回，和平能否到來？



俄方提議直接談判 等待烏方回復



普京提議在伊斯坦布爾與烏直接談判



當地時間11日，俄羅斯總統普京在克里姆林宮舉行新聞發布會，提議5月15日在土耳其伊斯坦布爾恢復俄烏直接談判。



普京表示，他將與土耳其總統埃爾多安通話討論舉辦俄烏談判問題。普京說，俄方建議重啟2022年中斷的談判，不設任何前提條件。俄方關於談判的建議已擺在桌面上，決定權在烏方手中。俄羅斯準備與烏方進行嚴肅的談判，旨在消除衝突根源，並致力於建立面向歷史和未來的長期、持久的和平。俄方曾一再提出停火建議，從未拒絕與烏方進行對話。



普京還表示，談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。



根據俄羅斯總統助理烏沙科夫的說法，俄羅斯談判代表團將於近期前往伊斯坦布爾，俄方正在等待烏克蘭方面的回應。

