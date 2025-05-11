濫征關稅政策加劇美國經濟不確定性

中評社北京5月11日電／美國商務部日前發布的數據顯示，2025年第一季度，美國國內生產總值（GDP）環比出現萎縮。觀察人士認為，受美國政府加征關稅影響，企業大幅增加進口提前囤貨，拖累了一季度經濟增長。長期來看，美關稅政策持續將加劇不確定性，可能導致通脹和失業率上升，關稅對美國經濟的衝擊效應未來可能進一步顯現。



新華社報導，數據顯示，今年一季度美國GDP環比按年率計算萎縮0.3%。這是2022年以來美國經濟的最差季度表現。



美國商務部表示，一季度GDP萎縮主要受進口大幅增加和政府支出減少拖累。具體來看，當季淨出口對GDP的拖累達4.83個百分點。這表明企業對未來進口關稅可能上升感到擔憂，從而大規模囤積庫存。當季，聯邦政府支出減少5.1%，拖累經濟增長0.33個百分點。



富國銀行經濟學家在一份報告中指出，美國一季度GDP萎縮反映了貿易政策的“突然變化”。這一變化導致淨出口對經濟造成顯著拖累，拖累程度創下超過半個世紀以來的最高水平。



美國聯邦儲備委員會主席鮑威爾7日在一場新聞發布會上也表示，今年一季度GDP下降，主要反映出淨出口的波動。這可能是由於企業在新關稅政策實施前提前進口所導致。



美聯儲7日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在4.25%至4.50%之間不變。這是自今年1月和3月會議以來，美聯儲連續第三次“按兵不動”。美聯儲決策機構聯邦公開市場委員會在當天發表的聲明中說，“失業率上升和通脹加劇的風險有所增加”。這是此前聲明中沒有的內容，體現出美聯儲對最新經濟形勢的擔憂。

