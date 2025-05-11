加州州長批美關稅政策導致經濟“亮紅燈”

中評社北京5月11日電／美國最受歡迎的播客平台之一“邁達斯之手”網絡公司10日播出對加利福尼亞州州長加文·紐森的專訪，紐森抨擊美國政府的關稅政策，稱美經濟正為此“亮紅燈”。



新華社報導，紐森說，當前僅有的粗略統計數據以及他自己與碼頭工人、貨車司機交流後得到的信息表明，加州北部主要港口奧克蘭港進口量減少20%。南加州由洛杉磯港和長灘港組成的港區，佔美國貨物進口運輸量的40%，目前港區進口量減少35%，加州整體上預定入港貨輪數量已銳減60%。



“這是亮紅燈了，而不僅僅是黃色警告。”紐森說，現在是美國政府必須清醒的時候了，他們已經給經濟造成了切實破壞，而且這種破壞難以在短時間內被修復。



紐森警告說，若當前的關稅政策持續，幾個月後美國消費者可能面對空空如也的貨架，而且即便美國政府明天就取消當前政策，由於供應鏈傳導需要時間，修復關稅造成的問題也不容易。



紐森表示，當前美國最基本、最要緊的問題就是關稅政策，它影響到普通人的生活，影響到包括加州在內的國家經濟和政府預算。他指出，當下更大的問題是消費者信心驟減，關稅政策再加上朝令夕改的草率作風，破壞了投資和商業氛圍，其影響將延續到數月之後。



紐森還在播客節目中抨擊了美英達成的所謂“貿易協議”，稱其實際上損害了美國汽車製造業，因而遭到美各大汽車公司反對。



本屆美國聯邦政府就任後，紐森多次就關稅政策批評聯邦政府，坦言加州深受關稅之害。加州也是美國首個針對聯邦政府關稅問題提起訴訟的州。