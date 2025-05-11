96%漢人“其餘人口”　藍委轟：改火星來的

中評社台北5月11日電／台“行政院”網站“國情介紹”原先以漢人96.4%為人口最大宗，如今卻成了“其餘人口”，引發“去中化”質疑，“行政院”強調，是為了促進族群平權。對此，國民黨“立委”賴士葆痛批，這是“賴政府”進一步去中化、去祖先化的做法，也是道地的要仇中、恨中、反中的具體表現。國民黨“立委”林沛祥直言，乾脆改成“火星來的”是否更符合族群融合與民主自由。



根據《中時新聞網》報導，網友發現，“行政院”官網“國情介紹”2023年還寫“台灣目前已設戶籍人口組成以漢人為最大族群，占總人口96.4%”，現在已改成“台灣目前已設戶籍人口2.6%為原住民族群，另外來人口占1.2%，其餘人口占96.2%”。



林沛祥指出，過度要求重視平等，這反而是最大的歧視，“行政院”把“漢人”改成“其餘人口”，卻忽略了台灣人口組成裡面96%就是漢人，這樣去否定歷史、否定當前的存在，是為了滿足民進黨政府意識形態；那這樣子乾脆把“其餘人口”都改成是“火星來的”這樣是不是符合族群融合，或所謂自由民主平等呢？



林沛祥認為，一昧用意識形態“治國”，而沒有好好照顧民生，這是目前一年大家看到“賴政府”最大的敗筆，與其說把“其餘人口”改成漢人、火星人、其它人種之類，倒不如務實一點，好好解決現在遇到的民生問題，這樣子才是執政黨該做的事情，不要嘴巴講愛台灣，實際上卻在賣台灣，拜託民進黨放過台灣。



賴士葆則說，96.2%的漢人口改成其他人口，這是“賴政府”進一步去中化、去祖先化的一個做法，這樣的做法，人民其實是不認同的，因為我們的祖先就是來自於中國大陸，我們就是漢民族，這有什麼不對呢？為什麼要成其他人口？這個也是道地的要仇中、恨中、反中的具體的表現。