盧秀燕擬選黨主席？黃國昌：友黨事務不便評論

中評社台北5月11日電／傳台中市長盧秀燕有意在罷免藍委第三階段投票前，對外宣布參選國民黨主席，強調“全黨危急存亡”背水一戰的氣勢。對此，民眾黨主席黃國昌強調，友黨事務不便過度評論，未來如何推動“福國利民”法案、防止政府違法濫權，是民眾對在野黨共同期待。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌上午陪同有意2026再度挑戰台北市中正萬華議員的民眾黨新聞部主任、發言人吳怡萱赴萬華雙和市場發送康乃馨，慶祝母親節，對於國民黨傳出盧秀燕可能在罷免三階投票前，宣布選黨主席，未來是否增加兩黨合作機會？



黃國昌表示，相信盧秀燕在台中市政推展上有目共睹，親民溫暖形象也贏得“媽媽市長”稱號，至於盧是否有意角逐中國國民黨主席，“這還是屬於我們的友黨事務，我們不便做什麼太多過度的評論”。



黃國昌強調，不過接下來在整個基本方向上，在野黨怎麼樣在“國會”繼續推動“福國利民”法案，怎樣防止“賴政府”的違法濫權，相信這是絕大多數民眾對在野黨共同的期待。



對於“立法院”9日三讀通過《紀念日及節日實施條例》，新增4＋1天“國定假日”，而藍委也提出《勞基法》第38條修法，盼提高特休假，在職滿3個月即可享有3天特休。黃國昌表示，無論是藍委提出的增加特休假，或是民眾黨團提的強化家庭照顧假，等到增加的“國定假日”實施上路後，再進一步研商。