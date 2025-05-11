研究：玉米廢料轉成低成本糖用於生物燃料生產

中評社香港5月11日電／國科學家近期研發了一種利用玉米秸秆等生物質廢棄物生產低成本糖的新方法，有望推動可持續生物燃料的發展。



生物質是指通過光合作用而形成的各種有機體，包括所有的動植物和微生物；生物質能則是太陽能以化學能形式儲存在生物質中的能量形式，是發展前景廣闊的一種綠色能源。



生物質資源豐富且價格低廉，但由於纖維素和木質素等複雜結構分子的分解難度較大，其加工成本高一直是主要障礙。為釋放這一資源的巨大潛力，必須開發出新的預處理技術，以更好地分解複雜聚合物，生產出價格低廉的糖。



新華社報導，美國華盛頓州立大學領銜的研究團隊近期在英國《生物資源技術》雜誌上發表論文稱，他們利用亞硫酸銨基碱性鹽對玉米秸秆（包括玉米莖、殼及其他殘餘物）進行加工處理，將其轉化為低成本的糖，用於生物燃料和生物產品的生產，從而提高了經濟可行性。



研究人員使用氫氧化鉀和亞硫酸銨在約80攝氏度的溫度下對玉米秸秆進行預處理。這一處理方式使酶能夠將纖維素聚合物分解為糖，然後這些糖可被進一步發酵轉化為生物燃料和生物產品，且無需額外的化學回收步驟。



該項目由美國能源部資助，相關技術正在申請專利。接下來研究人員將推進這一預處理技術的中試（產品正式投產前的試驗）規模研究。