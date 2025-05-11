【
大
中
小
】 【
打 印
】
中美經貿高層已展開第二日會談
http://www.CRNTT.com
2025-05-11 17:29:33
中評社香港5月11日電／在瑞士日內瓦的中美經貿高層，據報已展開第二日會談。
香港電台報導，在星期六的首日會談結束後，美國總統特朗普表示，談判取得重大進展，雙方以友好及具建設性的方式，“全面重啟”關係。
新華社發表時評指出，在瑞士的接觸是推動問題解決的重要一步，美方若真心希望通過談判解決問題，就必須拿出談的誠意，糾正錯誤做法。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
外交部發言人就中美經貿高層會談答記者問
(2025-05-07 17:11:45)
商務部新聞發言人就中美經貿高層會談答記者問
(2025-05-07 09:00:28)
陳秉逵語中評：中方有足夠底氣不對美讓步
(2025-04-14 00:14:43)
特朗普嗆再加關稅 翁履中示警如同經濟宣戰
(2025-04-08 11:13:31)
外交部：中國市場對所有國家一視同仁
(2025-02-10 17:09:10)
網評：美國對華關稅“七傷拳”必將傷及自身
(2025-02-06 09:29:17)
外交部：中美經貿合作是互利共贏的
(2025-01-24 16:45:05)
無懼貿易戰威脅 中國貿易政策“以我為主”
(2024-11-20 15:23:58)
“脫鈎斷鏈”幫不了美國，更擋不住中國
(2024-03-13 16:53:38)
商務部部長王文濤與美國商務部長舉行會談
(2023-08-29 10:56:13)