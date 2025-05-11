中美經貿高層已展開第二日會談

中評社香港5月11日電／在瑞士日內瓦的中美經貿高層，據報已展開第二日會談。



香港電台報導，在星期六的首日會談結束後，美國總統特朗普表示，談判取得重大進展，雙方以友好及具建設性的方式，“全面重啟”關係。



新華社發表時評指出，在瑞士的接觸是推動問題解決的重要一步，美方若真心希望通過談判解決問題，就必須拿出談的誠意，糾正錯誤做法。