楊毅周：兩岸關係新階段　台灣面臨關鍵選擇

中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周（中評社 海涵攝） 中評社上海5月12日電（記者 海涵）中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周日前在2025年兩岸關係研討會上表示，當前，世界百年未有之大變局持續深化，世界多極化趨勢更加顯著，經濟全球化重新布局，科技智能化發展迅速，大國博弈尖銳化更加突出，牽動著新時代台海形勢的新變化，兩岸關係進入重新調整的新階段。面對新的歷史變局，兩岸關係發展的新階段，台灣面臨新的選擇：是走兩岸關係高質量發展的深化融合發展道路，還是走阻斷兩岸關係的賴清德“新兩國論”路線。我們期待台灣同胞的明智選擇，因為“給台灣的時間不多了”。



賴清德選擇了“新兩國論”的路線，並且不遺餘力地推進。為推進“新兩國論”路線，賴清德企圖全面掌控台灣政權，不擇手段地搞全面罷免、全面掌權、全面洗腦、全面獨裁；為推進“新兩國論”路線，賴清德企圖全面對抗大陸，企圖對兩岸關係進行全面對抗、全面斷流、全面脫鈎，實行綠色恐怖，搞“台獨”民粹主義、“台獨”法西斯，最後甚至可能像韓國一樣，找個借口重新走向“戒嚴”；為推進“新兩國論”路線，賴清德企圖全面倒向美國，綁定美國，出賣台灣以換取美國的保護，“舉台灣之物力，結美帝之歡心”，賴清德集團因此成為不折不扣的“賣台集團”，全面倒美、全面下跪、全面賣台。



楊毅周指出，賴清德的“新兩國論”“台獨”路線必將給台灣帶來災難性後果。首先，“新兩國論”路線只能體現賴清德的意志，將使台灣失去民主和法治，違背了島內民眾的主流民意，是大多數台灣同胞所不願意看到的。其次，“新兩國論”路線將使台灣像烏克蘭、阿富汗、伊拉克等一樣，最終將成為美國的棄子、“耗材”，失去安全和發展，違背台灣的現實利益。再次，“新兩國論”路線的“法理兩國論”將使兩岸和平統一成為不可能，台灣將失去和平與安定，違背包括台灣同胞在內的中華民族的根本利益。“賴清德推行的‘新兩國論’路線破壞兩岸關係和平發展、和平穩定，後果嚴重，危害極大。希望廣大台灣同胞明辯對錯是非，深明中華民族大義，深刻洞見世界發展潮流，在歷史的關鍵時刻做出正確的選擇，”楊毅周說。



楊毅周指出，深化兩岸融合發展的路線才是台灣通向幸福的唯一道路。當今世界百年未有之變局最重要的一個特徵就是“東升西降”。特朗普的“關稅戰”“貿易戰”加速了美國的衰落，美國治下的全球化已死，西方的“自由民主聯盟”遭重挫，國際新局已面臨重要節點。在新時代的關鍵時刻，賴清德頑固堅持其“台獨”理念，居於其“台獨”幻想，違背歷史潮流，誤判形勢，走錯了路、選錯了邊。賴清德站在歷史錯誤這一邊，強推其“新兩國論”的“台獨”路線，跪舔美國，完全投靠美國，逆時代潮流而動，是不可能有出路的。



楊毅周表示，世界百年未有之大變局的最大自變量是中華民族偉大復興正在以驚人的速度發展，使中華民族重新屹立於世界民族之林。中國大陸正在推動的中國式現代化，其特點是超大規模人口的現代化，是追求共同富裕的現代化，是物質文明與精神文明同時發展的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是和平發展的現代化，將成為中華民族現代文明，是人類文明新形態，代表著人類未來的發展方向。兩岸同胞能夠通過深化兩岸融合發展，共同努力，共同追求中國式現代化。因此，在人類發展最關鍵的歷史時刻，深化兩岸融合發展的路線是兩岸同胞的最好的選擇。深化兩岸融合發展路線，旨在通過兩岸的深度交流合作，給予兩岸同胞同等待遇，達到共同建設、共同發展、共同分享的目的。衹有通過兩岸融合發展，兩岸同胞才能建立起密切的命運共同體，消除兩岸的內戰意識、冷戰意識，消除兩岸的敵意和仇恨，消除中華民族延續近百年的分裂、內鬥，共同參與到中國式現代化的進程中來，實現兩岸同胞的大團結、大聯合，實現兩岸的永久和平，共享兩岸關係和平發展和中華民族偉大復興的機遇和紅利。



楊毅周說，追求中國式現代化過程中，台灣同胞沒有缺席，也不能缺席，更不能成為障礙或“耗材”。“兩岸一家親”，兩岸同胞應該通過深化兩岸融合發展推動兩岸關係高質量發展，相互學習、互相促進、互相融合，共同守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉，鑄牢中華民族共同體意識，共同實現中華民族偉大復興，共同推動中華民族現代文明成為世界文明的新典範。希望台灣同胞能夠真正認識到當前世界百年未有之變局帶來的發展大勢，清醒地認識到兩岸關係發展存在的問題和症結，站在歷史正確這一邊，為了人類命運共同體、中華民族的根本利益和台灣的現實利益，做出明智的選擇。

