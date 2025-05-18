黃清賢：變局下兩岸要把握中國式現代化機遇

南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社 海涵攝） 中評社上海5月18日電（記者 海涵）南開大學台灣政治研究中心主任、中國國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢日前在2025年兩岸關係研討會上表示，在中國式現代化機遇下，兩岸同胞過得好、各領域融合發展、推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業、共創民族綿長福祉、共享民族偉大復興，正是在世界百年之大變局下，守護兩岸的共同家園，特別是台灣未來光明前景的正確方向。因此，兩岸同胞應該在當前全球政經情勢混亂、台海風雲變幻莫測時，把握中國式現代化機遇，攜手守護生活更加美好的兩岸共同家園。



黃清賢表示，中國式現代化為人類現代化提供新的選擇，為解決人類面臨的共同問題提供了更多更好的中國智慧、中國方案、中國力量，為人類和平與發展崇高事業作出新的更大的貢獻。中國式現代化既有各國現代化的共同特徵，更有著基於自己國情的中國特色，包括人口規模巨大的現代化、全體人民共同富裕的現代化、物質文明和精神文明相協調的現代化、人與自然和諧共生的現代化，以及走和平發展道路的現代化。



黃清賢說，大陸的製造業規模、外匯儲備穩居世界第一，建成世界最大的高速鐵路網、高速公路網；全社會研發經費支出從1萬億元增加到2萬8千億元，高居世界的第二位，研發人員總量居世界首位。戰略性新興產業發展壯大，載人航天、探月探火、深海與深地探測、超級計算機、衛星導航、量子信息、核電技術、新能源技術、大飛機製造、生物醫藥等，取得重大成果，進入創新型國家行列。



黃清賢表示，在美國特朗普政府的民粹、霸權、重商主義之下，台灣雙手奉送台積電，仍被揮舞關稅大棒加征32%重稅；烏克蘭要被美國掏空礦產，卻得不到安全保證。台灣同胞心中的疑慮會愈來愈多，兩岸關係應該繼續和平發展、融合發展、守護共同家園的呼聲，也會愈來愈大。



“當大陸與台灣皆受到美國高關稅壁壘政策襲擊時，這正是兩岸守護共同家園的契機。”黃清賢說，對於台灣同胞而言，通過國台辦聯合相關機構公布的惠及台胞31條、26條，助力台企11條，農林22條措施，福建示範區21條，及各地所提出的惠及台胞配套措施，在兩岸同胞同祖同根、血脈相連、文化相通的利基上，善用以國內大循環為主體、擴大內需戰略、增強國內大循環內生動力和可靠性的高質量發展，可以讓自己在大陸站穩腳步，在發展空間廣大的大陸市場擁有更大的份額，建立在現代化經濟體系的生存發展之道。黃清賢表示，在大陸深入實施區域協調的發展戰略時，台灣同胞也可以藉由兩岸共同家園建設的機遇加以投入。



黃清賢指出，雖然台灣政局、兩岸政策、國際環境，可能為台海帶來滔天大浪的風險，但是只要能盤活兩岸交流合作的存量，做優兩岸融合發展的增量，提升兩岸和平發展的質量，高效率與高效能的進行兩岸治理，兩岸共享中國式現代化機遇，守護兩岸共同家園，讓兩岸中國人有機會共創民族復興偉業，更為全世界提供解決兩岸矛盾的中國智慧、中國方案、中國力量。

