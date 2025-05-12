兩岸關係研討會閉幕　達成多項共識

海峽兩岸關係研究中心副主任任勉（中評社 海涵攝） 中評社上海5月12日電（記者 海涵）以“中國式現代化與兩岸同胞福祉”為主題的2025年兩岸關係研討會10日至11日在上海舉行。來自海峽兩岸的有關人士和專家學者160餘人，就“擴大交流合作與守護共同家園”“台灣未來與兩岸願景”“‘台獨史觀’謬論”等議題進行深入研討。海峽兩岸關係研究中心副主任任勉作研討會總結時表示，在這一為期兩天的兩岸重要學術交流活動中，兩岸學者就當前兩岸關係有多個重要共識：



第一，兩岸學者認為兩岸同胞要共同推動民族復興和祖國統一。在發言討論中，與會學者都表示，當前祖國大陸已經邁上了全面建設社會主義現代化國家的新征程，他們高度肯定祖國大陸改革開放和現代化建設取得的巨大成就，認為我們比歷史上任何時期都更接近、更有信心、更有能力實現民族偉大復興。學者們指出，經過多年的接續奮鬥，祖國大陸能力有底氣應對內外環境挑戰、維護國家主權安全發展利益，國家發展的道路會越走越寬廣，民族復興的前景會越來越清晰。許多專家學者表示，越來越多台灣同胞的理念在逐漸轉變，也逐漸深刻認識到“民族復興，台灣同胞的綿長福祉才能維持；國家統一，台灣才有美好未來”。兩岸同胞都是中國人，都應該為了民族復興、國家統一而打拼。與會學者也都認為，在推進中國式現代化偉大進程中，台灣同胞以前沒有缺席，今後也不會缺席。



第二，兩岸學者認為兩岸同胞要旗幟鮮明堅定反對“台獨”分裂和外部勢力干涉。在研討中，與會學者認為，在實現祖國完全統一的進程中，“台獨”和外部勢力干涉是最大障礙。賴清德當局頑固堅持“台獨”分裂立場，拒不承認一個中國原則，否定“九二共識”，甚至附和美西方歪曲聯大第2758號決議，勾連外部勢力無底線對祖國大陸進行挑釁，這些倒行逆施都不得人心。尤其是3月13日，賴清德赤裸裸地拋出所謂“17項策略”，將大陸定性為“境外敵對勢力”，瘋狂打壓主張兩岸交流的各界人士，推進更加冒險的所謂“台獨工程”，將台灣置於更加危險的境地。學者們認為，賴清德種種倒行逆施必將遭到歷史的審判和同胞的唾棄。學者們堅信，不管賴清德當局如何鼓噪，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，都改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走親走近的共同願望，阻擋不了祖國必將統一的歷史大勢。



第三，兩岸學者認為要努力擴大兩岸交流合作。在研討中，許多學者都表示，兩岸同胞從來都是一家人，應該常來常往、越走越近。大陸方面始終對台灣同胞敞開心扉，大陸方面推動兩岸交流交往、交融交心，團結島內各界人士共同推動兩岸交流常態化的的努力有目共睹。民進黨當局阻礙兩岸交流交往的倒行逆施不得人心，難以為繼。

