倪永傑：統一的曙光已經顯露

上海台灣研究所所長倪永傑（中評社 海涵攝） 中評社上海5月14日電（記者 海涵）上海台灣研究所所長倪永傑日前在2025年兩岸關係研討會上表示，現在的台灣只是黎明前的黑暗，統一的曙光已經顯露。



倪永傑首先梳理了一年來賴清德的“新台獨”論述。他表示，賴清德上任前的兩岸認知包括台灣“主權獨立論”“住民自決論”“親中愛台論”及“兄弟之邦論”。上任一年形成了賴氏“新台獨”論述，是傳統“台獨”的系統集成，也出現“台獨”基因突變，有六方面要點。一是，鼓吹“新兩國論”，強化兩岸“互不隸屬”；二是，炮製“台獨中華民國論”，催化“中華民國台獨化”；三是，標榜“民主”“和平”的“台獨”路線，給“台獨”穿上“民主”、“和平”迷彩服；四是，宣布大陸為“境外敵對勢力”，加快“武裝台獨”步伐；五是，鼓吹扭曲的“台獨”史觀，顛覆了人類良知；六是，推動新一輪的“台灣問題國際化”，謀求“台獨”的國際庇護。



“人欲其亡，必令其狂。賴清德已陷入最後的瘋狂，做最後的掙扎。”倪永傑表示，現在的台灣只是黎明前的黑暗，統一的曙光已經顯露。特朗普、拜登發動8年的貿易戰、科技戰、金融戰無法阻擋中國崛起，特朗普的關稅戰破綻百出，陷入泥淖。中國的經濟韌性、中華民族的韌性、中華文化智慧將確保中國大陸是最終贏的那一方。



倪永傑指出，大陸正在推動中國式現代化，實現高質量發展。華為已經攻克7納米、衝刺5納米、4納米製程，台積電的神話終將熄滅。DeepSeek、Manus大模型橫空出世，最近微軟總裁布拉德·史密斯承認華為已贏得先機，英偉達黃仁勛、超微AMD“芯片女王”蘇姿豐承認中國人工智能與美國互有領先、相互追趕。大陸的大國重器正在顯露神威，美軍在西太平洋稱霸的時代已一去不復返了。如果“台獨”分裂勢力、外國反華勢力逼迫大陸攤牌，如果台海終有一戰，那一定是一場台海智能化戰爭，解放軍智能化體系、智威懾將贏得全面、徹底的勝利。這就是統一的底氣，統一不可阻擋。“因此，統一的窗口已經到來。就讓我們相互勉勵，共同奮鬥，參與並見證統一時刻的到來！”

