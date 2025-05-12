中評關注：台灣學者呼籲加大兩岸交流力度

2025年兩岸關係研討會10日至11日在上海舉行（中評社 海涵攝） 中評社上海5月12日電（記者 海涵）以“中國式現代化與兩岸同胞福祉”為主題的2025年兩岸關係研討會10日至11日在上海舉行。部分台灣學者在大會發言中表示，兩岸交流十分重要，應不斷拓展交流的領域、豐富交流的方式、強化交流的力度。



台灣孫文南院院長汪明生認為，兩岸交流應該加大力度。除了青年交流之外，可以通過構建兩岸南南合作的方式，推進兩岸經濟社會融合發展，帶動台灣南部地區的經濟增長；推進兩岸協商民主，共同探討兩岸的融合規則。他還表示，兩岸融合發展勢在必行，在大勢所趨之下，百工百業的態度尤為重要，台灣各界同胞對於統一的期待或是對當前兩岸關係的疑慮，需要得到表達。



“兩岸應該採取更深更廣更新的交流模式，”台灣輔仁大學兼任教授謝立功表示。他重點就“更新”予以闡釋，所謂“創新”就是要跳脫傳統思維，兩岸之間有很多內容可以交流，比如可以以城市交流為切入點。只要能夠相互交流，就能夠求同存異、化異為同。謝立功說，在當前形勢下，兩岸要尋求最有力的應變之道，就必須有共識、有利於兩岸人民、有利於未來經濟發展、有利於文化歷史背景。



台灣《旺報》社長兼總主筆戎撫天認為，兩岸交流的門要持續打開。他認為，新媒體在促進兩岸交流方面有重要作用。“新媒體是可以穿越地理的限制，年輕用戶比例高，”通過新媒體的力量，可以將大陸的實力、吸引力帶到台灣，改變台灣一些人對大陸的錯誤認知。



台灣亞太綜合研究院院長湯紹成提出，未來或可以探索用AI助力兩岸交流。他表示，AI發展迅速，從個人到家庭到社會再到全世界都受其影響，兩岸關係也無法自外。AI可以匯集大量資訊，有助於為解決一些疑難雜症提供更多參考。兩岸可以建立AI交流管道，用AI為兩岸關係發展做貢獻。



台北市文化基金會董事長李斌在發言中分享了兩岸交流的具體案例，就兩岸融合運用社區營造助力鄉村振興的相關情況進行介紹。他表示，兩岸融合實踐證明，社區營造能有效激活鄉村內生動力，實踐鄉村共建共治共享的理想。鄉村振興是兩岸共同的使命，期待有更多的台灣團隊能夠參與大陸來做實現，共創具有中國特色的治理典範。