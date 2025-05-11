韓國總統大選候選人登記結束　共7人參選

中評社北京5月11日電／據央視新聞：韓國中央選舉管理委員會當地時間11日通報，第21屆總統大選候選人工作當晚結束，共有7名總統候選人完成了候選人登記程序，這7人分別是：



共同民主黨總統候選人李在明



國民力量黨總統候選人金文洙



改革新黨候選人李俊錫



民主勞動黨候選人權英國



自由統一黨候選人丘柱瓦（音）



無黨派候選人宋鎮鎬



無黨派候選人黃教安



中央選舉管理委員會表示，各候選人可以從當地時間12日0時開始進行為期22天的正式選舉造勢活動。



據瞭解，共同民主黨總統候選人李在明12日上午將在首爾光化門舉行大選首次演說；之後將前往京畿道、大田等地依次在全國範圍內展開造勢活動。



國民力量黨總統候選人金文洙12日將在韓國第二大城市釜山舉行大選出征儀式，金文洙將在儀式上發表演說，強調團結的信息。



改革新黨總統候選人李俊錫將在當地時間12日0時在全羅南道麗水國家產業園區舉行大選出征儀式，之後他將在當地時間12日上午9時30分左右在位於首爾的國會舉行記者會，具體提出參加此次總統大選的願景。



根據韓國民調機構“真實計量器”11日發布的一項民意調查結果顯示，當李在明、金文洙和李俊錫在總統大選中形成對決的情況下，李在明、金文洙和李俊錫的支持率分別為52.1%、31.1%和6.3%。