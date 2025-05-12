中美經貿會談獲實質性進展 週一發聯合聲明

中美經貿高層會談獲得“實質性進展” 網絡相 中評社華盛頓5月11日電（記者 余東暉）過去兩天在瑞士日內瓦舉行的中美經貿高層會談，雙方均認為取得了“實質性進展”。雙方將於12日發表聯合聲明，公佈細節。美國貿易代表格裡爾更宣稱雙方達成“協議”。



中國官方宣佈，5月10日至11日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格裡爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方圍繞落實1月17日中美元首通話重要共識進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，達成一系列重要共識，會談取得實質性進展。



何立峰表示，中美擁有廣泛的共同利益和廣闊的合作空間，兩國經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要以兩國元首重要共識為指引，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，通過平等對話協商，找到妥善解決問題的辦法。貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也不怕打。倘若美方執意侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。



何立峰表示，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於全球經濟增長。雙方應深挖合作潛力，拉長合作清單，做大合作蛋糕，推動中美經貿關係不斷取得新的發展，為世界經濟注入更多確定性和穩定性。