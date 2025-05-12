黨中央精神學習教育中央指導組完成進駐

中評社北京5月12日電／據新華社報導，根據黨中央在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育統一部署，截至5月10日，8個中央指導組完成對21個地方和單位進駐工作。



進駐見面會上，各中央指導組組長對深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神提出要求，通報中央指導組的職責任務、工作安排和具體要求，聽取學習教育進展情況，研究部署指導督導工作。



各中央指導組組長指出，在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育，是今年黨建工作的重點任務。派出中央指導組，有針對性地督促指導相關地方和單位抓好學習教育，是幫助推動學習教育各項任務落地見效、更好解決突出問題的重要舉措，體現了黨中央對相關地方和單位的關心關懷。



各中央指導組組長強調，指導督導工作要堅持問題導向，從嚴從實履職盡責，對貫徹落實習近平總書記重要講話和重要指示批示精神、黨中央關於學習教育部署要求情況進行督促檢查，督促指導相關地方和單位動真碰硬、真刀真槍解決違反中央八項規定及其實施細則精神的突出問題，及時發現並推動解決違規吃喝、違規收送禮品禮金、侵害群眾利益、不擔當不作為等突出問題，堅持同題共答，有力有序開展指導督導工作，通過以點促面推動全黨學習教育取得扎實成效。



相關地方和單位黨委（黨組）主要負責人表示，將深入學習貫徹習近平總書記重要講話和重要指示批示精神，按照黨中央關於學習教育部署要求，提高政治站位，深刻認識開展這次學習教育的重要意義和黨中央派出中央指導組的政治考量，以此為契機，切實把思想和行動統一到黨中央決策部署上來，扛起學習教育主體責任，全力配合和支持指導組工作，切實解決問題，推動學習教育不斷走深走實，用實際行動堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”。