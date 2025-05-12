外交部部長助理苗得雨介紹中拉論壇相關情況

中國是推動拉美地區一體化的重要夥伴——訪拉共體輪值主席國協調員托雷斯（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，5月11日，外交部就習近平主席出席中拉論壇第四屆部長級會議開幕式舉行中外媒體吹風會。外交部部長助理苗得雨介紹有關情況並答問。



苗得雨表示，本次部長級會議主題為“共商發展振興 共建中拉命運共同體”。習近平主席將出席會議開幕式並發表重要講話，回顧中拉關係發展，闡述中拉命運共同體重要理念的豐富內涵、實踐成就和廣闊前景，提出發展中拉關係的新倡議新舉措，為中拉關係行穩致遠指明方向、注入新動能。會議將通過多份成果文件，涉及雙方在科技創新、經貿投資、人工智能、金融、基礎設施、農業糧食、工業和信息化、能源礦產以及共建“一帶一路”等領域合作具體舉措，展現中拉在求和平、謀發展、促合作方面的堅定決心。



苗得雨說，十年前，中拉論壇首屆部長級會議在北京成功舉行，正式開啟中拉關係雙邊合作與整體合作並行互促的新階段。十年來，在元首外交戰略引領和雙方共同努力下，中拉論壇建立了部長級會議、中國－拉共體“四駕馬車”外長對話、國家協調員會議等機制，搭建起中拉整體合作的四梁八柱。在中拉論壇正式運行十周年之際，舉辦第四屆部長級會議是中拉雙方協商採取的承前啟後、共商合作、共創未來的重要舉措，在中拉合作進程中具有重要標誌性意義，將向全世界發出團結協作、共同應對全球性挑戰的清晰信號。



苗得雨強調，拉美和加勒比地區是全球南方重要組成部分，擁有巨大發展潛力和良好發展前景，是維護世界和平與發展的重要力量。中國政府一貫從戰略高度和長遠角度看待和發展中拉關係。習近平主席先後6次訪問拉美和加勒比地區，在雙多邊場合同地區國家領導人密集互動，親自擘畫中拉關係發展藍圖，引領中拉關係進入平等、互利、創新、開放、惠民的新階段，賦予中拉命運共同體深刻內涵。反對霸權強權、倡導平等互尊是中拉雙方共同追求。中拉雙方都支持經濟全球化，支持多邊主義和多邊貿易體制，反對單邊主義、經濟霸凌，反對將經濟貿易關係政治化、武器化。中方願以中拉論壇第四屆部長級會議為契機，同拉方共商發展大計、共襄合作盛舉，共同為應對全球性挑戰、推動全球治理變革、維護世界和平穩定貢獻智慧和力量。



苗得雨還就中拉關係和全球貿易等答問。