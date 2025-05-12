日本首相重申尋求對美出口零關稅

日本首相石破茂再次重申，他將在與美國的談判中要求取消所有加征的關稅，尤其是針對汽車的關稅措施。（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月12日電／據央視新聞報導，當地時間11日，日本首相石破茂再次重申，他將在與美國的談判中要求取消所有加征的關稅，尤其是針對汽車的關稅措施。



石破茂表示，日本車企目前在美國投資並創造大量就業機會，如果日本的汽車工業因美國的關稅措施被削弱，日本車企將“無法在美投資”。石破茂還表示，儘管美英兩國於近日達成的貿易協議是一種可能的模式，但日本堅決要求對美出口零關稅。