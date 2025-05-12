黑龍江：靶向發力守好重點國有林區生態安全

黑龍江省伊春市紀委監委駐市林業和草原局紀檢監察組聯合駐在單位成立專項監督組，聚焦紅鬆林資源保護與樹林分類管理責任落實情況開展監督檢查。圖為近日，工作人員深入林區實地核查有關情況。（圖片來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，二十屆中央紀委四次全會強調，要堅持把黨中央各項決策部署落實情況作為政治監督重點，合力推動改革攻堅、促進高質量發展。黑龍江省紀檢監察機關把扎實深入開展大小興安嶺生態環境保護專項監督作為政治監督“切入點”，通過看職責、盯責任，看權力、盯運行，看制度、盯管理，看決策、盯落實，為築牢祖國北方生態安全屏障保駕護航。



“防火物資儲備是否充足？應急處置預案是否完善……”近日，黑龍江省大興安嶺地區紀委監委與大興安嶺林業集團公司成立聯合督導檢查組，對春季森林防火安全責任落實情況開展監督。



大興安嶺地區紀委監委堅持地企協同、聯防聯控，通過深入一線、實地檢查、明察暗訪等方式，壓緊壓實森林防火責任落實、任務落實，以有力監督守護大興安嶺森林資源生態安全。



莽莽興安嶺，滔滔黑龍江。作為我國最北生態安全屏障，大興安嶺林區是我國重點國有林區。黑龍江省紀委監委因地制宜、靶向發力，聚焦築牢祖國北方生態安全屏障政治責任，強化政治監督，為加快建設綠色龍江提供有力保障。



扛牢政治責任，協同聯動凝聚合力



習近平總書記在黑龍江考察時，就維護國家生態安全、築牢祖國北方生態安全屏障作出一系列重要指示，強調要樹立增綠就是增優勢、護林就是護財富的理念，堅持造林與護林並重，把大興安嶺森林護好。



黨中央重大決策部署到哪里，政治監督就跟進到哪里。2025年1月，黑龍江省委常委，省紀委書記、監委主任邊學文在十三屆黑龍江省紀委四次全會上，圍繞聚力強化政治監督作出具體安排，強調要胸懷黨之大計、“國之大者”，錨定維護國家“五大安全”政治責任、建好建強“三基地一屏障一高地”使命任務，督促各級黨組織不折不扣抓落實、融入全局抓落實、因地制宜抓落實。