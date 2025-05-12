﻿中美經貿高層會談連續兩天舉行

圖：美國洛杉磯港本周貨運量下降了31%。圖為5月10日的美國洛杉磯港。＼新華社（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據大公報報導，據中國官媒報導，當地時間10日上午，中美經貿高層會談在瑞士日內瓦開始舉行。中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰作為中美經貿中方牽頭人，當天與美方牽頭人、美國財長貝森特舉行會談。



據中國環球電視網（CGTN）瑞士日內瓦消息，中美經貿高層會談當地時間11日在日內瓦繼續進行。貝森特12日向傳媒披露，與中方對話富有成果，取得實質進展，已向美國總統特朗普報告情況，將於周一早上交代會談詳情。有份出席會談的美國貿易代表格裡爾表示，美中雙方分歧不如預期般巨大。至截稿前，中方官方未有回應。新華社10日發表的新華時評指出，美方若真心希望通過談判解決問題，就必須正視單邊關稅措施給世界和自身帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法。



中美經貿高層會談於當地時間5月10日上午開始。有媒體透露，雙方第一天的會談長達約8小時，結束後雙方均未透露任何進展。外電報導，中美雙方於11日早上10時許繼續會談，中途休息兩小時午餐，會談於當地時間下午3時30分左右繼續。



特朗普稱“會面情況良好”



美國總統特朗普10日在其社交媒體平台上稱，雙方以友好和建設性的方式，就全面重啟課題展開了談判，美中官員在瑞士的會面情況良好，雙方討論很多議題，亦達成不少共識。



商務部研究院學位委員會委員、研究員白明對大公報表示，中國近年來一直致力於將經貿朋友圈越拓越大，在美國頻頻在兩國經貿關係中“使絆”的同時，中國和很多發展中國家的經貿關係越走越好。東盟取代美國成為中國第二大貿易夥伴；2024年，中國與“一帶一路”共建國家貨物貿易額達22.1萬億元（人民幣，下同）；2024年前11個月，中國與RCEP其他成員貨物貿易額已達12萬億元，同比增長4.4%。



專家：美國必須放棄單邊主義



在中美會談之前和中間，美國不時釋放出一些信息，包括與英國達成協議、將大幅增加與印度和巴基斯坦的貿易等。白明認為，無論美國與其他國家經貿關係如何發展，都不會影響到中方立場。“很多國家和美國有經貿往來，但中國是全球第一大貿易國，這些國家與中國並沒有可比性。”