“全家腐全家覆”教訓：築牢拒腐家庭防線

中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，“大搞家庭式腐敗”“縱容默許親屬利用其職務影響謀取利益”……一段時間以來，在嚴重違紀違法黨員幹部黨紀政務處分通報中，不時能見到類似表述。一些黨員幹部顛倒了公私、混淆了是非、模糊了義利、放縱了親情，把為人民群眾“大家”服務的公權力拿來為“小家”謀取非法利益。嚴是愛，鬆是害。身為黨員領導幹部，必須嚴格要求親屬子女，築牢拒腐防變的家庭防線，以清廉家風涵養黨風政風。



現實表明，家風不正、家風敗壞往往成為黨員領導幹部走向違紀違法的“助推劑”。夫妻聯手、父子上陣、兄弟串通……從近年來查處的腐敗案件看，一些黨員領導幹部既沒有管好自己，也沒有管好家人。有的利用“一家兩制”搞新型腐敗和隱性腐敗，用市場活動表象掩藏腐敗行為；有的縱容、默許配偶、子女插手工程建設、招標投標等事項，索取收受巨額財物，上演“家族式腐敗”；還有的公私顛倒，利用職務職權便利大搞“裙帶關係”“近親繁殖”，破壞政治生態……無論手段如何花樣翻新，其本質都是用公權換私利，最終難逃紀法懲處。



“全家腐、全家覆”的血淚教訓歷歷在目，“一人不廉、全家不圓”的道理也常常提起。為何總有一些黨員領導幹部行差踏錯，因為家風不正、治家不嚴誘發腐敗問題？其中一個重要原因就是沒有樹立正確親情觀，沒有過好親情關。有的被親情裹挾，逐漸失去應有的原則和底線；有的認為工作繁忙，對家庭有所虧欠，就利用手中的公權力予以“補償”；更有甚者受“一人得道、雞犬升天”的封建糟粕影響……不能正確認識什麼是對家人真正的愛，不能正確處理公與私、嚴與愛的關係，既釀成家庭悲劇，也影響社會風氣。



“將教天下，必定其家，必正其身。”黨員領導幹部在所在地區和部門是“關鍵少數”，在家庭中往往也是“主心骨”，營造良好家風、築牢家庭廉潔防線尤為重要。家風看不見、摸不著，是一種潤物細無聲的力量，以無形的方式影響著家庭成員的行為選擇。黨員領導幹部行端影正、律己以嚴，身邊人也會深受感染，自覺向上向善；相反，黨員領導幹部漠視紀法、胡作非為，親屬難免有樣學樣、同入歧途。



對於黨員領導幹部而言，不僅要以“檢身若不及”的自覺管好自己，也要以“積不善之家，必有餘殃”為警戒，管好親屬和子女。從自我約束角度看，要自重自警、慎獨慎微，守得住清貧、耐得住寂寞、抵得住誘惑、經得起考驗。從家庭建設角度看，要把家風建設擺在重要位置，對親屬和子女多提醒幾句、多嘮叨一些，教之以至理、嚴之以規矩、導之以正道，堅決防止“枕邊風”成為貪腐的導火索，堅決防止子女打著自己的旗號非法牟利，堅決防止身邊人把自己“拉下水”。