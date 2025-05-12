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浙江省機電集團黨委書記廉俊接受審查調查
http://www.CRNTT.com   2025-05-12 12:41:27


　　中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，據浙江省紀委監委消息：浙江省機電集團黨委書記、董事長廉俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。

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