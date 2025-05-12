安徽懷寧：反腐從村級“小微工程”細節抓起

中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，“從我們前期查處的案件看，村級‘小微工程’領域違規違紀問題易發多發，群眾反映較為強烈。接下來我們要聚焦村級‘小微工程’決策、實施、管理等關鍵環節的監管盲區和制度漏洞，深化系統治理，完善制度機制……”前不久，安徽省懷寧縣紀委監委召開工作會議，聚焦群眾身邊的痛點、難點、堵點問題，對下一階段專項整治工作進行部署安排。



一枝一葉總關情。懷寧縣紀委監委堅持執紀執法為民、糾風治亂為民，緊盯群眾急難愁盼問題，持續深化重點民生領域專項整治，零容忍懲治“蠅貪蟻腐”，不斷增強群眾的獲得感、幸福感、安全感。2022年以來，懷寧縣紀委監委先後被評為安徽省紀檢監察系統先進集體、安徽省鄉鎮（街道）紀檢監察協作區建設優秀單位。



2023年1月，有群眾向懷寧縣高河鎮紀委舉報時任新建村黨支部書記、村委會主任方某某在未召開村民會議研究，也沒有公開公示的情況下，直接指定某個體老板承包村級塘溝清淤、土地平整等工程。鎮紀委經過深入核查，發現群眾舉報的問題基本屬實。懷寧縣紀委監委指導高河鎮紀委對方某某任職期間的村級項目工程逐一過篩，發現方某某未經“四議兩公開”程序，私自安排塘溝清淤、土地平整、村部裝修等多個項目工程，個人擅自代表村經濟聯合社簽訂承包合同、施工合同等問題。最終，方某某受到撤銷黨內職務處分。



“村級‘小微工程’雖然金額小、工程量小，但是涉及關乎群眾切身利益的民生實事。”懷寧縣紀委監委黨風政風監督室負責人介紹，該縣紀委監委認真剖析方某某案件暴露的監管漏洞，圍繞工程審批、工程發包、工程管理、財務管理等4大類24項整治重點事項制定村級“小微工程”監督清單，深化運用“室組地＋協作區＋部門”聯動監督機制，對全縣2198個村級“小微工程”項目開展全面起底，處置問題線索41件，處理處分57人。



懷寧縣紀委監委一方面深化運用“群眾點題”機制，暢通群眾監督舉報渠道，廣泛收集群眾意見建議，另一方面加強紀檢監察監督與其他監督貫通協調，充分運用財會、審計、巡察等監督成果，對反映具體、條件成熟的問題線索果斷立案、迅速突破，滾動式整治行業性、系統性突出問題。