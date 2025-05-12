美國西岸港口奇景：中國貨船“正在歸零”

中評社北京5月12日電／據大公報報導，據觀察者網報導：美國總統特朗普對華徵收畸高關稅，導致美國多個港口貨運量暴跌，已經拉響業內警報。美國有線電視新聞網（CNN）10日報導稱，美國西海岸港口官員9日上午更向其透露一個“驚人現象”：在過去的12個小時裡，沒有任何貨船從中國啟航前往美國西海岸主要港口。這還是新冠疫情爆發以來首度發生此情況。



這一數據來自於美國西海岸加利福尼亞州的聖佩德羅灣綜合港口區，其下轄洛杉磯港和長灘港。報導稱，6天前，原本計劃有41艘貨船從中國出發，駛往這個僅次於上海、新加坡、香港、深圳的全球第五大繁忙港區，但到了9日，這一數字為零。“這令人擔憂。”長灘港首席執行官馬里奧.科爾德羅說，“我們現在看到的（船期取消和抵港船舶減少的）數量超過了疫情時期的水平。”



CNN稱，另一個“疫情爆發以來從未出現過的異常現象”是，受關稅政策影響，美國西雅圖港7日的抵港集裝箱船數量為零。“這是因為根本沒有船運過來。”西雅圖港港務局長瑞安.卡爾金斯說。



馬士基：中美貨運量降三至四成



不僅是西雅圖港，美國幾個最繁忙的港口貨運量都正在急劇下降。據悉，長灘港目前的貨櫃量與平時相比下降了35%至40%，洛杉磯港本周的貨運量也下降了31%。此外，位於東海岸的紐約和新澤西港也表示，正在為貨運放緩作準備。