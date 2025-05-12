甘肅：上下聯動“一盤棋”　以學促幹補短板

圖為遊客乘騎駱駝在甘肅省敦煌市鳴沙山月牙泉景區游覽。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，近日，甘肅省紀委監委審查調查實戰能力提升班正式開講，省紀委監委第七監督檢查室負責同志結合自身辦案實戰經驗，以“如何發揮思想政治工作在審查調查中的重要作用”為題作專題授課，並現場互動交流、答疑解惑。來自省紀委監委機關、派駐機構和省管企業、高校紀檢監察機構及省紀委監委專案組的270名幹部參加。



據瞭解，此次提升班培訓內容涵蓋審查調查業務全鏈條，既有法規制度、程序流程等履職通識的培訓，又有審查調查業務和實操技能的重點講解，旨在有針對性地補短板、強弱項，讓一線監督辦案人員學到務實管用的本領，切實提升紀檢監察幹部依規依紀依法履職能力水平。



甘肅省紀委監委著眼於培養高素質專業化紀檢監察幹部，堅持把幹部教育培訓納入紀檢監察工作整體布局，在充分瞭解幹部培訓需求的基礎上，堅持上下聯動“一盤棋”，制定省紀委監委2025年度幹部培訓計劃，共設置7個專題、15個培訓班，確保培訓全覆蓋。



“我們注重統籌線上培訓和線下培訓、面上培訓和專題培訓等，實現培訓的多渠道、高質量、全覆蓋。”甘肅省紀委監委組織部負責同志介紹，通過各類培訓教育引導全省紀檢監察幹部築牢忠誠之基，增強履職之能，淬煉嚴實之風，恪守清廉之本。



針對垂管單位、事業單位、國有企業紀委幹部及基層紀檢委員履職特點，定西市紀委監委聚焦行業監督難點、權力運行風險點等方面，分領域組織專題培訓，助力提升監督執紀針對性、實效性。同時，緊盯新進幹部、年輕幹部群體，專門制定“強基計劃”，通過黨紀法規精講、辦案流程模擬、信訪處置實訓等模塊化教學，促使其快速成長為紀檢監察工作的多面手。