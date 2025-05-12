河南蘭考：清風為伴產業興　泡桐奏響致富曲

中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，穿弦、緊弦、調音……在河南省蘭考縣民族樂器產業園龍音琴坊，制琴師們正在為參加民族樂器展會定制的古箏做最後的調試工作。



蘭考縣紀委監委將民族樂器產業作為監督護航的特色優勢產業納入鄉村振興領域專項監督清單，採取“室組地”聯動監督的方式，組織專項督導組，深入工廠看、直面琴農問、直奔企業聽，廣泛收集意見與建議，為民族樂器製作產業發展紓困解難。



“上次參加展會的政府補貼資金已經到賬了，以後再參加展會，不用擔心資金不足的問題了。”蘭考縣君誼民族樂器有限公司董事長趙尚功對前來回訪的堌陽鎮紀委工作人員說道。此前，該縣紀委監委督查民族樂器產業扶持政策落實情況時，發現因申請流程複雜繁瑣，鼓勵企業參加民族樂器展會的補貼資金存在發放滯後的問題。瞭解原委後，該縣紀委監委督促相關部門優化申請流程、細化報銷標準，實施一表通辦，及時將相關資金撥付到位。



“得益於蘭考得天獨厚的泡桐資源優勢，我們形成了集泡桐種植，音板及配件供應，民樂研發、生產、銷售於一體的完整產業鏈。”蘭考民族樂器協會副會長徐順海介紹說，目前，該縣桐木音板供應量占全國的九成以上，全縣培育發展各類民族樂器生產及配套企業280餘家，年產銷各種民族樂器70萬台（把），產品涵蓋古箏、古琴、琵琶等20多個品種30多個系列，產值30餘億元，帶動就業1.8萬餘人。



“做琴的農戶越來越多，但規模小、生存能力差、資金緊張，存在產品質量參差不齊、市場無序競爭、品牌創建困難等問題，在一定程度上制約了民族樂器產業的高質量發展。我們將收集到的問題分類梳理，及時反饋給相關職能部門。”蘭考縣紀委監委第一紀檢監察室負責同志表示。