江西：深入開展營商環境領域問題專項整治

中評社北京5月12日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，記者從江西省紀委監委獲悉，去年以來，該省紀檢監察機關共查處營商環境領域腐敗和作風問題14567起16748人，其中黨紀政務處分10552人。這是該省紀檢監察機關堅決查處損害營商環境問題，推動構建親清政商關係的一份階段性成績單。



良好政治生態就是最好的營商環境。習近平總書記2023年10月在江西考察時強調，要加強營商環境建設，構建親清統一的新型政商關係，促進民營經濟健康發展。江西省紀檢監察機關將推動營造良好營商環境作為政治監督重點，部署開展營商環境領域問題專項整治，持續淨化政治生態和經濟社會發展環境。



嚴查突出問題，整治頑瘴痼疾



“每年都來推銷，推銷的東西比市場價貴得多，但是又不好拒絕，畢竟公司產品質量監管、認證都是他來負責對接的……”日前，撫州市宜黃縣紀委監委工作人員在縣工業園區一家企業走訪時，企業負責人的一句“吐槽”，引起了工作人員的注意。



在工作人員反復的思想疏導下，該負責人透露了縣市場監督管理局執法人員黃某某向部分企業推銷產品的問題。隨即，工作人員將該問題線索上報給縣紀委監委，由縣紀委監委成立調查組開展調查。



“黃某某的行為雖不是明目張膽索賄受賄，但其產生的負面影響、對營商環境的破壞卻是不容忽視的。”該縣紀委監委黨風政風監督室相關負責同志介紹。經查，2022年至2024年，黃某某利用職務之便，違規向縣工業園區企業高價推銷大米、紅酒等產品。此外，黃某某還多次違規收受有關企業負責人所送禮品禮金。最終，黃某某受到黨內嚴重警告處分，工作崗位被調整，違紀所得予以收繳。