新聞調查：看“敦煌速度”背後

觀測沙塵的濃度是否達到沙塵暴的標準，要依靠能見度儀（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月12日電／據央視網報導，2025年五一假期，敦煌又迎來了遊客如織的場面。據統計5天假期通過鐵路、高速公路和民航來敦煌的遊客分別增長6.26%、5.31%、23.44%。在敦煌市管轄的13個旅遊景區中，鳴沙山月牙泉遊客數量最多。根據當地的安排，假期的每個晚上都會在景區內舉行萬人星空演唱會。



敦煌市大景區管委會主任 王志明：萬人星空演唱會是2023年在旅遊逐步升溫的過程中，遊客們自發的，在山上他帶個小音箱，帶個這個小的，這個拍攝的東西他一開始聚個十幾個人，結果後面唱著唱著規模越來越大，聚到幾十個上百人跟上，就待在那唱，後面山上坐著唱。我們的工作人員也很用心，發現之後就跟中心管委會的領導商量，說我們能不能迎合遊客的需求。2024年市委、市政府投了1000多萬做了一個改造提升，我們就請專業的設計師把這個音響做了改造提升，在做的那些山上山下的區域幾乎可以聽到差不多同樣的效果。第二，我們採取了一些燈光設計，一下把這個觀眾席上這種氛圍一下就起來了。觀眾席上彩燈一炫，一下情緒就可以帶動起來。第三，我們增加了一些投影設備，觀眾對面，西邊的這個小山坡，把歌詞就打到沙坪上面。露天卡拉OK，免費的露天卡拉OK。結果越做這個反響越大，後面我們就請了專業的DJ，2023年可能在最紅的時候也就接近萬人。但是2024年應該是高峰期，基本上都是萬人以上。



這個五一假期，敦煌不僅精心挑選了演唱會的歌單，還計劃在5月4日，邀請著名歌手參加，並在線直播這場大型落日派對。假期的前兩個晚上，萬人星空演唱會順利舉行。5月3日晚，主辦方計劃在22點左右為第二天的大戲進行彩排，歌手也會參加，這個消息吸引了更多遊客慕名而來。



黃文明：5月1日是一萬九，5月2日是兩萬人，3日是兩萬二。



黃文明是鳴沙山月牙泉景區的主任，他說5月3日白天，有些風沙，天氣良好，但到了傍晚，突然變天了。



黃文明：到下午的6點半左右風大起來了。6點半左右，但是有上萬名遊客。



這是景區主要入口在5月3日下午5點多的監控視頻，有不少遊客正在進入景區，其中很多人是為觀看當晚的彩排而來，當時能見度正常。這是鳴沙山景區門口的主要道路鳴山路上的監控視頻，可以看到下午6點30分後，風沙逐漸加強。



5月3日18時53分，敦煌市氣象局發布沙塵暴橙色預警，提示在當天夜間，將出現能見度小於500米的強沙塵暴天氣。