默茨首訪聚焦歐洲　欲推歐洲防務自主

5月9日，德國總理默茨在比利時布魯塞爾出席新聞發布會。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，德國新任總理默茨6日走馬上任後在歐洲範圍內密集出訪，7日起訪問法國和波蘭兩個鄰國，9日轉場比利時首都布魯塞爾與歐盟及北約官員會面。分析人士認為，默茨馬不停蹄出訪，意在使德國重新在歐洲政治舞台上發揮重要作用，彰顯重振“法德引擎”的決心，同時傳遞出推進歐洲防務自主的強烈信號。



希望重振“法德引擎”



默茨就職總理後出訪首站選擇法國，凸顯對德法關係的重視。默茨7日與法國總統馬克龍共同出席新聞發布會時說，首訪選擇法國是“良好的傳統”，也是“團結的表現”。



默茨7日在巴黎與馬克龍進行長時間會談，重點討論了歐洲防務、俄烏局勢及區域安全合作等問題。默茨表示，使歐洲更安全、更具競爭力的關鍵是加強團結，“法國與德國衹有比過去更緊密站在一起”才能應對挑戰。馬克龍強調，法德友好關係與歐洲建設都將開啟新的一頁，兩國將在各領域加強合作。



加強安全與防務合作是雙方會晤的一個重點。默茨表示，兩國將建立德法國防和安全委員會並定期開會，為共同面臨的戰略挑戰提供切實的應對措施。馬克龍說，兩國將加快推進合作項目，發展新的能力。



此外，雙方還表示將在經濟改革方面協調立場。



德國《每日鏡報》評價，馬克龍將默茨視為可緊密合作、致力於加強歐洲獨立自主的不二人選。英國《金融時報》指出，默茨借此訪表明強化歐洲兩個大國間合作的意願。法國政府官員也希望默茨此訪能為歐洲防務計劃等項目注入新能量，同時提振歐元區競爭力。



不過，德國《法蘭克福匯報》評論說，單靠善意並不足以讓“法德引擎”再次運轉並推動歐洲前進。德國前任政府執政時期，執政聯盟中的綠黨對法國能源政策的貶損言論讓兩國相互爭鬥，兩國對歐盟與南方共同市場的自貿協定也存在分歧。