從宏觀調控看中國經濟基本面

4月19日，人們在美國紐約街頭參加抗議活動。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，在世界經濟史上，國與國之間的經貿摩擦並不鮮見，但美國近期針對他國蠻橫壓榨、惡意詆毀的言論和行為，還是超出了絕大多數人的想象。當他們理屈詞窮時，往往會祭出“中國經濟崩潰論”，這一次更是不顧基本邏輯張口就來，好像這樣就真的“贏”了。在世人眼里，這簡直已經成為一種行為藝術。當然，不管其言論有多荒謬，我們還是要保持理性、沉著應對。中國經濟到底怎麼樣，不是靠誰嘴皮子耍寶說了算的，科學的態度是認真分析、比較、研判，用事實說話，把結論交給全世界進行公允的評價。



基本面穩不穩，要看專業分析。



經濟運行的“基本面”，到底通過什麼衡量？宏觀層面主要是通過四大目標進行分析，即經濟增長、增加就業、物價穩定和國際收支平衡，反映這四大目標的相關具體指標如果不穩，則可以認為宏觀經濟的基本面出了問題，而中國經濟當前的狀況究竟如何？



從增長看，一季度GDP同比增長5.4%，“五一”假期各項消費數據表現亮眼；從就業看，一季度全國城鎮調查失業率平均值為5.3%，形勢總體穩定；從物價看，1－4月居民消費價格較上年同期下降0.1%，4月環比實現由降轉漲，核心CPI漲幅穩定；從國際收支看，1－4月貨物貿易進出口同比增長2.4%，4月末外匯儲備規模環比升幅1.27%，外匯市場運行總體平穩。



放眼全球，主要經濟體很少能像中國這樣，同時做到四大目標均保持平穩的表現。美國一季度GDP環比按年率計算萎縮0.3%，企業4月份招聘速度放緩至9個月來的最低水平，通脹風險始終高懸，貿易逆差不減反增。近日美聯儲主席鮑威爾也表示，關稅是推動通脹預期的主要因素，如果持續大幅增加關稅，將會出現更高的通脹和更低的就業。當宏觀經濟面臨這樣的情況時，他們不去擔憂、不去解決，反而起勁對著別國擺弄“贏學”，也是有點令人費解的。



看清政策脈絡，切實增強信心。