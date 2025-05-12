沙特阿美第一季度淨收入同比下降

中評社北京5月12日電／據新華社報導，沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美公司）11日公布的2025年第一季度財報顯示，受全球經濟不確定性和油價波動影響，沙特阿美該季度淨收入為260億美元，低於去年同期的273億美元。



財報還顯示，沙特阿美該季度經營活動現金流和自由現金流分別為317億美元和192億美元，同樣低於去年同期水平。



沙特阿美總裁兼首席執行官阿明·納賽爾表示，2025年第一季度，全球貿易格局變化影響了能源市場，經濟不確定性對油價造成衝擊。