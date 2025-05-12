英國擬收緊移民政策　提高技術簽證門檻

英國政府計劃收緊移民政策，圖為倫敦希思羅機場的入境標示。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月12日電／據大公網報導，綜合路透社、《衛報》報導：英國計劃收緊技術簽證要求，限制移民數目。內政部12日將公布《移民白皮書》，對移民簽證計劃進行大幅改革，內容將提及對技術工作簽證新增學歷水平要求。報導稱，此舉旨在降低不斷攀升的英國淨移民人數，以應對反移民政黨與選民的壓力。



英國內政部發布的聲明稱，政府將大幅度改革“失敗”的移民制度。聲明指，新措施意味技術工作簽證將會新增大學學歷門檻。在該方案下，低技術工作者只能在“有確鑿證據表明存在對產業戰略至關重要的人才短缺”的情況下，才會獲允許留英一段有限時間。企業亦須證明人手不足，並承諾提高對英國工人的培訓。



此外，英國政府亦將強化國際學生簽證的審核，稱須避免部分人士借由教育途徑進入英國並轉為非法滯留或庇護。去年，保守黨前首相蘇納克已實施限制學生攜帶親屬的簽證政策。



路透社指，在英國2020年正式脫歐後，當時的保守黨政府降低有關簽證門檻，以讓瑜伽老師、DJ等類別的工人有資格獲得技術工人簽證。截止至2023年6月的年度統計顯示，英國淨移民人數已達90.6萬人，遠高於英國仍為歐盟成員時2019年的18.4萬人。內政大臣庫珀則批評前保守黨政府，稱其將移民政策變為“自由市場實驗”。



英國首相斯塔默領導的工黨政府還面臨額外政治壓力。英國右翼、反移民的改革黨在5月較早前的地方選舉中獲勝。英國政府在此背景下急欲控制移民成長，以減輕公共財政負擔並穩定民意支持。