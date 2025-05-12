中國科創成果加速落地融入日常生活

5月8日，觀眾在第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會體驗時速350公里復興號動車組自動駕駛模擬。（圖片來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，當冰冷的機器貼近生活並被賦予溫度，總會讓人覺得更加親切。5月8日至11日，第二十七屆中國北京國際科技產業博覽會在國家會議中心舉行，以實際應用場景展示多項最新研發成果，推動科技創新與產業創新深度融合。



創辦於1998年的北京科博會是集中展示中國科創成果的重要平台，今年的展覽總面積約5萬平方米，有800餘家國內外企業和機構參展，涉及信息科技、智能製造、醫藥健康、綠色雙碳等領域。



在科博會展區，時速350公里復興號動車組自動駕駛模擬體驗區排起了長隊。參觀者在現場工作人員指導下，在虛擬場景的顯示屏前，通過操作模擬駕駛艙設備，“駕駛”復興號動車組緩緩駛出北京北站。



從坐高鐵到“開”高鐵，本屆科博會讓大眾進一步瞭解已經融入日常生活的科創成果，同時也通過展覽展示勾勒出未來產業的美好圖景。



同樣在展區受到圍觀的還有一款“數字中醫”循經調理機器人。該產品利用深度學習的人工智能視覺系統，能在短時間內完成全身經絡路徑的規劃提取，由雙臂機器人持多物理場調理頭，採用高速激震、恒溫熱場、磁療技術，精準把控經絡部位、刺激強度、刺激深度及其作用時間。



“不會破皮也不會感覺很疼，大概30分鐘就可以通過循經調理機器人完成一次沉浸式的理療體驗，感受傳統中醫的現代化發展成果。”中科尚易健康科技（北京）有限公司總經理助理徐冉婷介紹，該機器人目前已在北京體育大學為專業運動員提供服務，幫助緩解肌肉疼痛，促進體能恢復。



近年來，隨著中醫進一步打開國外市場，“數字中醫”也將搭上“出海快車”。徐冉婷表示，公司目前在積極規劃海外市場，努力讓循經調理機器人等更多產品走向世界。



從事骨科人工智能技術研發與手術機器人應用的北京長木穀公司則在現場展示了全骨科手術機器人，並發布創新成果“AI＋數智骨科全流程解決方案”。