特首：推不同措施助新來港人士適應生活

麥美娟期望各得獎同學能為香港發展注入新動力，為國家富強盡一分力。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月12日電／據大公網報導，行政長官李家超昨日在新來港人士服務基金就職典禮視像致辭時表示，特區政府積極推動不同措施協助新來港人士早日適應香港的生活，包括舉辦多元化的社區融入活動，例如適應課程、社區參觀、大使計劃和鄰里互助項目等。



李家超表示，政府全力推動青年發展，支持青年在香港發揮所長、規劃個人發展，通過今屆政府起動的“連青人網絡”，促進青年互相交流、擴闊社交圈子；又推動內地和海外交流實習活動，幫助青年累積經驗、拓闊視野。



基金九年資助逾200學子



李家超指出，基金已連續舉辦9屆新來港學生升讀大學獎學金計劃，資助了超過200位品學兼優的大學生，期待基金繼續團結社會力量，支援新來港的青年和家庭，與特區政府攜手構建關愛共融的社會。



民青局局長麥美娟則祝賀新一屆理事會就職，並感謝“服務基金”匯聚一眾心系社會、具無私奉獻精神的工商業精英，幫助基層新來港人士融入社會，增強對香港的歸屬感。她恭賀獎學金計劃各得獎同學，成功入讀本地大專院校，期望大家的學習旅程中，繼續砥礪前行，將來為香港發展注入新動力，為國家富強盡一分力。