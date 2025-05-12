特首中東行　香港作用大機遇多

李家超展開任內第二次中東訪問行程，亦是他首次帶領香港和內地的工商界代表一起外訪，除了30多位來自香港的業界領袖，還加入20多位來自內地5省2直轄市的企業代表。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月12日電／據大公網報導，香港行政長官李家超展開任內第二次中東訪問行程，更開創先河，首次帶領20多位內地企業代表一同出訪。李家超昨日在香港特區代表團大合照後，分別與七名來自內地五省兩直轄市企業的代表交流。有內地企業代表認為，中東市場高速發展，潛力巨大，香港專業服務可助企業在當地進行併購和投資。



有分析指出，特區政府這次帶領內地企業“走出去”，協助內企接觸中東，並促成更多合作和機遇，充分體現香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的能力和價值。＼大公報記者 彭子河（文） 融媒組（視頻）



七位與李家超交流的代表，分別是廣東佳都科技集團執行總裁陳嬌、廈門光莆電子股份董事長助理兼公司數智能源事業部總經理陳奕林、江蘇路宜投資董事長尹海傑、北京森特士興集團副總裁顔堅、上海復星國際副總裁祝文魁、浙江金帝聯合控股集團常務副總裁盧衍銘，以及寶業湖北建工集團董事張健。



眾企業多涉海外出口業務



大公報記者留意到，這次隨香港代表團出訪的內地企業，均有個共通點，就是海外出口占業務很大比例。美國發動關稅戰影響全球貿易，企業都在努力應對複雜多變的市場環境和激烈的行業競爭，當中不少內地企業已提前部署、找到應對辦法，包括在第三國部署生產線繼續出口業務等。此次前往卡塔爾和科威特，是繼續實現企業業務多元化分布戰略的重要一步。



飛書深諾集團首席執行官沈晨崗也是這次隨團內地企業代表之一，他早前接受訪問時說，中東市場近年高速發展，潛力巨大，冀親赴當地瞭解最新情況，他認為香港專業服務可助內地企業在當地進行併購和投資。其他內地創新科技企業代表也有跟團，包括廣州億航智慧設備、深圳兔展智慧科技等。



香港特區代表團今次帶同這些省市的企業代表出訪中東，可說是水到渠成。事實上，香港早與這些省市有緊密聯繫，建立起合作平台，包括浙港合作協議、閩港合作協議、粵港合作聯席協議、滬港合作協議等。同時，香港作為高度國際化城市，不但在法律、貿易制度方面與國際標準接軌，亦具備豐富的國際合作經驗。特區政府這次帶領內地企業“走出去”，反映香港利用自身能力和優勢，承擔更多責任，協助內地企業接觸中東，並促成更多合作和機遇，充分體現香港作為“超級聯繫人”和“超級增值人”的能力和價值。