走，到“外貿優品”淘好貨

市民在上海環球港出口商品展銷會上選購外貿優品。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月12日電／據人民日報報導，4月25日召開的中共中央政治局會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作，提出要“加快推動內外貿一體化”。各地各部門加大對外貿企業拓內銷的幫助力度，促進內外貿渠道對接、品牌對接、產銷對接、標準對接，取得積極成效。本版即日起推出“加快推動內外貿一體化”系列報導，實地探訪上海、寧波、廣州、青島一線，看外貿企業如何憑借我國超大規模市場等優勢積極應對挑戰。



“這款麻編鞋是為美國品牌代工的，在歐美市場售價幾百美元，現在只要一兩百元。”上海環球港B2中央大廳出口商品展銷會上，浙江某鞋企工作人員熱情推銷。



在永輝超市上海曹路恒越廣場店外貿產品專區，原本出口美國的金槍魚罐頭被貼上中文標簽擺上貨架，吸引不少顧客駐足挑選。



在南京東路永安百貨，來自廣東東莞外貿服裝企業寶璽集團的牛仔褲，迅速上架銷售。



連日來，不少上海市民到線上線下的“外貿優品”專區淘好貨。外貿優品能夠迅速上架與國內消費者見面，離不開商超百貨、電商平台等多渠道對接。



4月28日，一場專門的對接會在聯華超市股份有限公司總部舉辦。這場上海商場超市外貿優品對接會上，80多位外貿企業代表、20多位商超代表有備而來，收穫滿滿。



“我們是蘆薈飲料出口的頭部企業，產品標準高於同行，歐盟等區域質量認證也齊全。由於飲料保質期短，我們想盡快上架國內超市，但苦於沒有內銷渠道和經驗。”上海興安實業發展有限公司執行董事郭建峰直奔聯華股份咨詢台，遞上產品介紹。