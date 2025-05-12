雲南咖啡，越來越有名

德宏熱作所苗圃內咖啡樹上的小花。（圖片來源：人民日報） 中評社北京5月12日電／據人民日報報導，在古鎮小店裡品嘗咖啡新品，在咖啡莊園體驗鮮豆采摘……微風徐來，自帶咖香。到雲南旅遊，感受和探索咖啡文化已經成為必選項。



習近平總書記考察雲南時指出，“雲南咖啡還是代表著中國的”。雲南咖啡種植面積和產量均占全國的98%以上，2024年出口量達3.25萬噸，同時形成了從種植、加工到體驗、消費的咖啡全產業鏈條。產業興旺背後，離不開種質資源的培育。近日，記者走進雲南省德宏熱帶農業科學研究所，記錄科研人員選育咖啡良種、創新田間管理、對接技術需求的生動故事。



“在海拔1650米的高原咖啡館喝咖啡是一種什麼樣的體驗？”近日，位於雲南臨滄滄源佤族自治縣的秋珀莊園咖啡基地，吸引了不少年輕遊客前來打卡。



基地內，咖啡樹開滿了星星點點的白色小花；咖啡廳裡，遊客正在專注地手磨、衝泡秋珀莊園生產的咖啡。“咱們喝的，是雲南本地的咖啡品種，叫‘德熱’系列。味道怎麼樣？”莊園負責人賽敏一邊招呼遊客一邊介紹。



“從‘種子’到‘杯子’，遊客可以瞭解到咖啡生產的全流程。”賽敏說，“雲南咖啡越來越有名，我們的莊園也借勢發展。說起來，這一切都離不開德宏熱作所科研人員的努力。”



賽敏所說的“德宏熱作所”，就是位於雲南瑞麗的雲南省德宏熱帶農業科學研究所。德宏熱作所擁有目前國內保存咖啡資源最豐富、種質數量最多的咖啡種質資源圃。自上世紀60年代以來，一代代咖啡研究人員接續努力，選育研發優良咖啡品種，在雲南累計推廣種植百萬畝，以技術研發和創新助力雲南咖啡火起來。