港租管條例如虛設　社協倡嚴打護基層

劏房家庭入息及租金數據。（圖片來源：香港文匯報） 中評社北京5月12日電／據香港文匯報報導，《業主與租客（綜合）條例》（下稱租管條例）修訂生效至今三年，規定劏房業主必須與租戶簽訂租約，以及填寫租賃通知書交予差餉物業估價署。惟社區組織協會指出，不少劏房業主拒發紙本的正式租約，差估署數據顯示截至去年11月底，該署僅處理全港四成劏房單位的AR2表格，反映受保障的劏房租賃不足半數。調查亦發現，超過三成受訪租戶續約時遭加租，部分更違規加租超過10%，電費濫收問題嚴重。有劏房戶控訴，租管條例形同虛設，一再遭狂加租，卻因怕被逼遷而只能啞忍。社協建議政府主動加強對租管條例的執法行動，保障基層住屋權。房屋局回應稱，差估署會繼續堅決執法打擊違例行為，至4月上旬已合共檢控770宗沒有提交表格AR2的個案。



社協今年1月至2月向不適切居所租戶進行網上問卷調查，發現受訪者收入水平跌至近5年低位，平均月入中位數僅8，900元，租金佔家庭入息比例升至48.8%高位，較5年前提升近10個百分點（見表）。



3.8%續約加租逾一成



根據租管條例，劏房業主在首兩年租約期完結後，續約租金加幅不得高於10%。但165個受訪劏房戶中，三成最新一次續約時被加租，加租中位數250元，最高加租500元，3.8%受訪者租金加幅更違例超過10%。另外，有61%受訪者的電費及44.8%受訪者的水費均由業主釐定，疑多收水電費情況嚴重，每度電中位數達1.6元，最高更達2.2元。



社協副主任施麗珊表示，截至去年11月底，差估署只處理4.54萬份AR2表格，佔全港11.04萬劏房約四成，不少租戶沒有保障。此外，部分業主為謀利，首租期訂立較高租金，部分租戶迫於無奈放棄簽訂書面租約以換取豁免續約時加租，條例保障成效大打折扣。



70歲的盧女士2022年起租住土瓜灣劏房，首份租約的租金4，500元，一年被加租500元，不但租約未滿便遭加租，且加幅逾10%上限，續租時再加租200元。



她指出，業主“睇我鄉下婆就蝦我”，其租住大廈納入巿建局重建範圍被凍結人口，她申請公屋已三年，估計業主看中她保留租戶身份等待上樓，不敢退租故違法加租，她亦敢怒不敢言。